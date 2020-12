A Rosignano Marittimo l’economia circolare passa per Scapigliato e Rea

Il Comune: «Nonostante il lockdown nel 2020 è proseguito il processo per la progressiva conversione della vecchia discarica di Scapigliato in un nuovo ed innovativo impianto industriale»

[31 Dicembre 2020]

Tornare alla normalità del pre-pandemia, è stato ripetuto spesso ma non ancora abbastanza, non può essere l’ambizione per il 2021 e gli anni a venire: quella normalità, fatta di approccio incauto e distruttivo agli ecosistemi naturali, ha favorito il diffondersi di un virus che ha paralizzato l’economia globale e – soprattutto – mietuto finora oltre 73mila vite solo in Italia. Occorre imboccare uno sviluppo più sostenibile, che passa anche attraverso un modello di economia circolare: a Rosignano Marittimo ne stanno gettando le basi grazie al supporto delle partecipate pubbliche Scapigliato e Rea, come spiega nella sua nota di fine anno l’Amministrazione comunale. Ne riportiamo di seguito lo stralcio:

Per il Comune di Rosignano i temi della conversione dei rifiuti e del rispetto ambientale sono di fondamentale importanza e, nonostante il lockdown, nel 2020 è proseguito il processo per la progressiva conversione della vecchia discarica di Scapigliato in un nuovo ed innovativo impianto industriale che, nella logica dell’economia circolare, selezioni, tratti e recuperi i rifiuti, senza più sotterrarli, per trasformarli in materia prima secondaria, nuovi prodotti ed energia. Infatti, possiamo già vedere i frutti del processo iniziato nel 2016 da REA Impianti (oggi Scapigliato Srl) con risultati concreti come il terriccio buono fornito gratuitamente ai cittadini, l’energia a tariffe agevolate e, a breve la fornitura di metano.

Presto, inoltre, partirà una grande azione di miglioramento ambientale, prevista nell’Autorizzazione integrata ambientale, con la piantumazione di 200mila alberi, prevalentemente olivi. Un intervento importante, finanziato da Scapigliato, che servirà per migliorare la qualità dell’aria, recuperando la CO2, e andrà incontro alle esigenze del territorio, dei cittadini e degli agricoltori. Alcune piantumazioni simboliche sono state realizzate anche a novembre nell’ambito della Festa dell’Albero.

Per migliorare il servizio di raccolta rifiuti, in collaborazione con Rea Spa, è partita a dicembre la programmazione del Porta a Porta a Solvay, Castiglioncello e Vada che verrà introdotta nel 2021 e sarà accompagnata da incontri informativi preventivi rivolti alla cittadinanza. Per incentivare la mobilità sostenibile e diminuire le emissioni di CO2 l’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando di contributo in favore dei cittadini per l’acquisto di biciclette elettriche, a pedalata assistita e scooter elettrici.

Nel 2020, infine, si è concluso il percorso decennale relativo a RetiAmbiente Spa, la società a totale capitale pubblico partecipata da 100 comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. E’ stato approvato il nuovo statuto, nominati gli organi societari e dal 1° gennaio 2021 sarà gestore unico dei rifiuti dell’ATO Toscana Costa.