Le iscrizioni si chiuderanno il 23 ottobre

Al via i nuovi corsi all’Its Energia e ambiente: Ambiente 4.0, Energia 4.0 e Sostenibilità 4.0

Masi (Sei Toscana): «Fondamentale non farci trovare impreparati alle sfide che hanno a che fare con l’ambiente»

[16 Ottobre 2020]

L’Istituto tecnico superiore (Its) Energia e ambiente della Toscana, punto di riferimento regionale per la formazione di tecnici in campo ambientale, è pronto a mettere in campo i nuovi corsi di alta formazione post-diploma per il biennio 2020-2022: si tratta dei tre percorsi formativi ad alta specializzazione dedicati ad Ambiente 4.0, Energia 4.0 e Sostenibilità 4.0.

L’Its Energia e ambiente è un’istituzione che ha saputo rispondere in maniera tempestiva anche all’emergenza Covid-19, innovando i metodi didattici e raggiungendo a distanza numerosi studenti provenienti dalle scuole superiori di tutto il territorio regionale, e che ha appena presentato i nuovi corsi insieme al gestore unico dei servizi di igiene urbana nell’Ato sud nonché socio fondatore dell’Istituto, Sei Toscana.

«Siamo consapevoli che il mondo e le tecnologie siano in continua e rapida evoluzione e per noi è fonda-mentale non farci trovare impreparati alle sfide che hanno a che fare con l’ambiente – commenta il presidente di Sei Toscana, Leonardo Masi – La collaborazione con Its ci consente di poter guardare da vicino quello che succede nel mondo della formazione superiore, contribuendo come azienda ad indirizzare i programmi di studio verso le reali esigenze del settore e del mercato. Le lezioni che svolgeremo con i nostri tecnici toccheranno diversi argomenti specifici, dalla classificazione del rifiuto all’analisi dei materiali, sino alla progettazione dei servizi di raccolta e all’analisi dei dati raccolti attraverso i sistemi innovativi ad accesso controllato. È proprio su questi temi che si svolgerà l’attività di stage in azienda, verosimilmente già a partire dai primi mesi del 2021, per una durata di circa 6 mesi».

Come informano da Sei Toscana, le iscrizioni ai corsi Ambiente 4.0, Energia 4.0 e Sostenibilità 4.0 si chiuderanno venerdì 23 ottobre. Per informazioni: 0577/900339 – 391/4195920, email info@its-energiaeambiente.it.