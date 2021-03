Al via il World geothermal congress 2020+1

Domani l’evento di lancio gratuito, per un’attesissima kermesse pianificata dal 2014 che arriverà al clou ad ottobre

[29 Marzo 2021]

A riscaldare l’atmosfera ci ha già pensato la spettacolare eruzione del Fagradalsfjall, non lontano dalla capitale islandese, e domani da Reykjavik prenderà il via il World geothermal congress 2020+1, ovvero il più grande e più importante evento globale in ambito geotermico.

Come spiegano dall’Unione geotermica italiana (Ugi), quello in agenda domani è un evento di lancio gratuito per un Congresso che si è visto costretto a cambiare pelle a causa della pandemia in corso. Pianificato dal 2014 e inizialmente previsto per l’autunno 2020, il World geothermal congress è slittato alla primavera di quest’anno ma in compenso si presenta con un programma misto online-in presenza per valorizzare al meglio i contenuti proposti.

«Abbiamo lavorato duramente nelle ultime settimane e mesi e abbiamo lanciato un nuovo sito web per il congresso – commenta Bjarni Pálsson, presidente del comitato organizzatore del Congresso e responsabile Geotermia alla Landsvirkjun, la compagnia elettrica nazionale dell’Islanda – Lì troverete tutti i dettagli relativi al nuovo formato dell’evento, compresa l’ampia agenda del programma, i dettagli sull’allestimento, i relatori, il programma sociale e tutte le cose che rendono il World geothermal congress il grande luogo di incontro per la comunità geotermica globale. Speriamo di impegnarci con tutti voi nei prossimi mesi e di vedervi a Reykjavik in ottobre».

Il clou del Congresso infatti è previsto dal 24 al 27 ottobre 2021, quando è in programma la kermesse in presenza, se i dati sanitari lo permetteranno; nel frattempo, l’evento di domani – in agenda dalle 17 alle 19 ora italiana – si svolgerà online e sarà presieduto da Pálsson insieme a Hidda Thorsteinsson, responsabile della ricerca presso Reykjavik energy, e vedrà alternarsi relatori di spicco tra cui Kadri Simson, commissario europeo per l’Energia e Thórdís Kolbrún Gylfadóttir, ministro del Turismo, dell’industria e dell’innovazione dell’Islanda.

L’evento sarà trasmesso in diretta, ma una registrazione sarà disponibile in seguito. Da qui partiranno sette mesi ricchi di sessioni virtuali dedicate alla geotermia – per il programma: https://www.wgc2020.com/programme/ – e la formulazione ibrida-online permetterà di condividerne i contenuti verso un pubblico assai più ampio di quello tradizionalmente richiamato dal Congresso.

«Questa impostazione – concludono da Reykjavik – crea un’esperienza e un valore completamente nuovi, dato che tutte le oltre 1.800 presentazioni saranno disponibili online per un minimo di 12 mesi. Mai prima d’ora abbiamo avuto questo livello di accesso allo stato della conoscenza e, naturalmente, l’evento programmato in loco/ibrido dal 24 al 27 ottobre 2021 completerà il tutto di persona, per quanto possibile».