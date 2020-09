Avviata la candidatura al bando Life 2020, con supporter in tutta la Toscana

Alberi al posto dei rifiuti, il progetto nato nel Parco di San Rossore ora punta all’Europa

Scapigliato garantisce (gratis) la gestione dei rifiuti raccolti da cittadini e associazioni durante le campagne di pulizia e la Fondazione Giorgio Tesi dona gli alberi

[4 Settembre 2020]

Lanciato pochi mesi fa in occasione del 40° compleanno del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il progetto tutto toscano MayDayEarth.org è pronto adesso per tentare il grande salto in Europa: l’innovativa piattaforma nata per condividere campagne di sensibilizzazione ambientale e di pulizia del territorio ha presentato la candidatura per il bando Life 2020 della Commissione europea.

«Il nome, MDE 4.0 o MayDayEarth 4.0, riassume in poche lettere la mission del programma: salviamo la Terra, a partire dal territorio che ci circonda e che viviamo, utilizzando le nuove tecnologie in grado di migliorare la qualità della vita», dichiara il fondatore del progetto Tommaso Pardi.

I cittadini possono infatti segnalare, tramite il sito o l’app, un luogo da pulire e, con l’aiuto dell’Ente e dell’associazione di riferimento per il territorio interessato, lanciare una campagna aperta a tutti coloro che vorranno aderire.

«Un sistema digitale semplice, diretto e a disposizione di tutti, che mette insieme innovazione e tutela ambientale, capace di far ritornare il senso civico, fare rete per un bene comune da tutelare e difendere – spiega il presidente del Parco Giovanni Maffei Cardellini – Attualmente è già attivo su tutti i 24mila ettari del Parco con il coinvolgimento delle associazioni che operano sul territorio: Legambiente, Wwf, Lipu, Acchiapparifiuti, Amici della Terra, Pro loco Coltano, Federazione canoa kayak Versilia».

Ma una volta raccolti grazie all’impegno di associazioni e cittadini, i rifiuti naturalmente non spariscono. È necessario conferirli in un impianto in grado di smaltirli a norma di legge, affinché non tornino ad essere un pericoloso fattore di inquinamento per l’ambiente. È qui che entra in gioco Scapigliato, società di proprietà totalmente pubblica del Comune di Rosignano Marittimo che gestisce un polo impiantisco di centrale importanza per l’economia circolare toscana, in grado di garantire lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti.

Come precisano dal Parco di San Rossore, Scapigliato «garantisce, in forma gratuita, la gestione dei rifiuti raccolti durante le iniziative realizzate e la Fondazione Giorgio Tesi dona gli alberi, scelti secondo le caratteristiche dei luoghi, che vanno a “sostituire i rifiuti” dando nuovo ossigeno all’ambiente».

«Scapigliato ormai da anni è fortemente impegnata sui temi di mitigazione ambientale. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno partecipare al progetto – argomenta Alessandro Giari, presidente e ad di Scapigliato – mettendo a disposizione l’esperienza e lo conoscenze maturate negli anni, nel corso della nostra attività. Proprio in questo stesso ambito a partire dai prossimi mesi realizzeremo il più rilevante progetto di rinverdimenti e di rimboschimenti a livello regionale e forse nazionale, per compensare le emissioni di anidride carbonica prodotte negli anni dai nostri impianti, attraverso la piantumazione di centinaia e migliaia di piante che occuperanno, nel corso di un decennio, una superficie complessiva di quasi 800 ettari».

Un’operazione che rientra nell’ambito del progetto “la Fabbrica del futuro”, con il quale Scapigliato mira a superare l’impiego della discarica – lo stop dai conferimenti è già previsto per il 2030 – e a risalire la gerarchia europea per la gestione e il recupero dei rifiuti, rendendo i cittadini del territorio partecipi dei benefici che può portare l’economia circolare. Una strategia all’interno della quale l’azienda prevede tra l’altro la piantumazione di qualcosa come 250mila alberi.

Nel frattempo, oltre all’azienda e al Parco, a supportare la candidatura al bando Life 2000 del progetto MayDayEarth c’è un folto gruppo di sostenitori da tutta la Toscana e oltre: insieme all’Ente parco come capofila e a MayDayEarth.org (share-k srl), il partenariato comprende infatti Anci Toscana (FI), Comune Vecchiano (PI), Comune San Giuliano Terme (PI), Comune Montescudaio (PI), Comune Colle di Val d’Elsa (SI), Comune Rosignano Marittimo (LI), Scapigliato srl (LI), Giorgio Tesi Vivai Soc. Agricola (PT), Giorgio Tesi Editrice (PT), ToScience (TO), Associazione Ambientalista Wwf Alta Toscana, Legambiente Pisa.

L. A.