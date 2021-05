Supporterà la crescita della società e l’avvio del percorso verso la multiutility della Toscana

Alia ha un nuovo Direttore relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità

Il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato Toscana centro ha scelto Giuseppe Meduri

[10 Maggio 2021]

Alia, il gestore unico e 100% pubblico del ciclo integrato dei rifiuti dei 58 comuni delle province di Firenze, Pistoia e Prato, ha un nuovo Direttore relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità: si tratta di Giuseppe Meduri, che avrà il mandato di coordinare la strategia di comunicazione e di rafforzamento della reputazione aziendale, il posizionamento verso i media, le istituzioni e il sistema associativo, per supportare la fase di crescita di Alia e l’avvio del percorso di aggregazioni per la nascita della multiutility della Toscana.

Laureato in giurisprudenza, giornalista pubblicista, Meduri è attualmente direttore didattico del corso Public Affairs e comunicazione Istituzionale e componente del comitato scientifico dell’International Corporate Communication Hub presso Iulm Milano.

Fino al 2018 in Enel a capo degli Affari Istituzionali Nazionali e le relazioni con il Governo, il Parlamento e i think tank, Meduri – già Presidente della sezione Energia di Confindustria Firenze, membro della giunta di Confindustria Ancona e Unione Industriali Pisani, gruppo multinazionale Confindustria Toscana e del consiglio di Camera di Commercio Pisa – torna adesso in Toscana dopo l’esperienza nella quotata A2A, prima multiutility tra le quotate italiane, partecipata dai comuni di Milano e Brescia, dove per tre anni è stato direttore affari istituzionali nazionali, locali ed europei.