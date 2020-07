Buone pratiche di Ecosistema Urbano: Brescia premiata con un’area giochi in plastica riciclata

Legambiente: l'unione di economia circolare e rigenerazione urbana è uno dei temi chiave per il futuro delle città

[31 Luglio 2020]

La nuova area giochi del “Parco Alpini di terra bresciana”, realizzata e donata alla città di Brescia da Legambiente e Idea Plast per essersi distinta come Buona Pratica nell’ambito di Ecosistema Urbano 2019 con il progetto Oltre la Strada, è costituito da una casetta per bimbi con tetto e tavolo, un “veliero” dotato di scivolo e una panchina interamente realizzati in plastica riciclata.

Oltre la strada è un articolato progetto di recupero urbanistico del Comune di Brescia avviato a giugno 2017 che prevede una serie di interventi che interessano 40mila cittadini, una superficie di 24mila mq e prevede la messa in sicurezza delle falde acquifere e la bonifica dei terreni inquinati dalla fabbriche, l’attivazione della stazione per il nuovo treno metropolitano Brescia-Iseo, nuove opportunità residenziali, di housing sociale e di co-working, un teatro, un parco pubblico, piste ciclabili e una ciclofficina, uno skate park, una portineria di quartiere, laboratori d’arte e una biblioteca per giovani lettori. Il progetto ha un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro, di cui 20 milioni finanziati dal bando periferie e 10 dal Comune di Brescia.

Mirko Laurenti responsabile nazionale di Ecosistema Urbano di Legambiente, ha sottolineato che «La città di Brescia con le sue azioni di rigenerazione urbana e il progetto Oltre la strada dimostra come sia possibile ripensare in chiave sostenibile l’area urbana, migliorando allo stesso tempo le performance ambientali. Per questo il comune è stato premiato nell’ambito di Ecosistema Urbano e oggi siamo ben contenti di inaugurare insieme a loro e a Idea Plast questa area giochi realizzata peraltro in plastica riciclata. Nelle città si gioca una sfida importante in chiave ecologica che riguarda settori come l’edilizia e i rifiuti, i trasporti e l’industria. Una sfida che non va assolutamente persa e che può contribuire a stimolare la domanda di prodotti eco-compatibili e consumi sostenibili. Ci fa piacere oggi, qui a Brescia, poter annunciare che la presentazione 2021 del rapporto Ecosistema Urbano sarà, al 90%, organizzata proprio qui assieme all’amministrazione comunale. Doveva essere fatto per questa edizione, a novembre 2020, ma l’emergenza Covid ci ha costretto a rinviare».

In un comunicato congiunto, Cigno Verde, Comune e Idea Plast spiegano che «I giochi presenti nell’area sono stati realizzati secondo i criteri del riciclo circolare, una filiera produttiva che prevede la raccolta a fine vita del materiale plastico, la selezione e il lavaggio per la trasformazione in granulo, lo stampaggio di stecche in plastica seconda vita, la progettazione e la realizzazione del prodotto e l’installazione degli elementi che, quando giungono anch’essi a fine vita, vengono nuovamente immessi in questo circolo virtuoso. Per la realizzazione di questi giochi è stata impiegata plastica riciclata “Seconda Vita”, certificata da IPPR, l’Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo. Una tipologia di materiale che possiede il grande pregio di aver bisogno di pochissima manutenzione».

Alessandro Trentini, fondatore e direttore tecnico di Idea Plast, ha dichiarato: «E’ un orgoglio per Idea Plast poter donare al Comune di Brescia uno dei parchi che da anni realizziamo, ha Auspichiamo che iniziative come questa possano diventare un esempio per aiutare sempre più amministrazioni a realizzare interventi orientati alla sostenibilità. Una possibilità che oggi per molti comuni potrebbe essere quasi a costo zero, grazie al recente bando regionale per la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi pubblici in Lombardia per l’anno 2020-2021».

A Brescia era già stato installato un gioco per bambini in plastica riciclata al Parco Biagi di via Filzi e negli scorsi anni, inoltre, l’Amministrazione comunale ha acquistato altri manufatti in plastica riciclata come panchin, ponti per una pista e staccionate. (via Lippi, Parco Alpini di Terra Bresciana; via Case Sparse), che si sono rivelati solidi e rispondenti alla funzionalità richiesta.

Lucio Lorenzi, presidente di Legambiente Brescia, conclude: «L’unione di economia circolare e rigenerazione urbana è uno dei temi chiave per il futuro delle città, ed è particolarmente importante per una città come Brescia, al centro di un processo di trasformazione tra la sua storia industriale e il raggiungimento di nuovi obiettivi di sostenibilità ambientale. Questa area giochi in plastica riciclata va in questa direzione e siamo contenti di metterla a disposizione dei cittadini del quartiere, sperando che piaccia ai bimbi e che sia anche un esempio concreto di ciò che porta benessere e qualità della vita in città: aree verdi, spazi di condivisione e comunità, attenzione ai più piccoli e sguardo al futuro e alla sostenibilità».