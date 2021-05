L’appuntamento online alle 18

Carbon neutrality, a che punto è Siena? Oggi il Comune presenta i dati aggiornati

La lotta contro la crisi climatica passa dalla sostenibilità delle città, una sfida che è possibile vincere come mostra il caso toscano

[5 Maggio 2021]

Alle 18 di oggi, sul canale YouTube del Comune di Siena, l’Alleanza per la carbon neutrality spiegherà come la provincia senese sia riuscita a traguardare – ormai dal 2011 – un risultato che l’Europa intera si prefigge di raggiungere solo entro il 2050: azzerare le emissioni nette di gas serra, per contrastare la crisi climatica in corso.

A poche settimane dall’avvio della campagna di comunicazione lanciata dall’Alleanza, questa sarà un’importante occasione sia per presentare i risultati ottenuti dal monitoraggio delle emissioni di gas serra nella Provincia di Siena descrivendo trend, principali fonti di emissione e strategie adottate e in corso di attuazione; sia per illustrare un’applicazione del monitoraggio delle emissioni alla scala urbana e alle misure di mitigazione che possono essere adottate per ridurre l’impatto delle nostre città (un’analisi che andrà a fotografare nel dettaglio il quartiere di Ravacciano, a Siena).

Protagonisti dell’evento saranno due docenti dell’Ateneo cittadino: Simone Bastianoni, presidente dell’Alleanza territoriale carbon neutrality Siena, e Riccardo Mari Pulselli, presidente di Indaco2.

La presentazione di oggi s’inserisce all’interno dell’iniziativa declinAZIONI sostenibili, il ciclo di webinar organizzato dal Comune di Siena nell’ambito del progetto europeo “Urbinat” in collaborazione con l’Università di Siena, continua la sua programmazione settimanale dedicata al tema della sostenibilità.

Il progetto, nato dalla necessità di costruire un dialogo “ravvicinato” e un dibattito intorno ai temi che sono al centro del progetto Urbinat (Urban Innovative & Inclusive Nature), durante i vari incontri ha catalizzato l’attenzione sia della comunità locale che di professionisti a livello nazionale e internazionale, su esperienze di rigenerazione urbana, patti per la gestione dei beni comuni e di partecipazione dei cittadini.