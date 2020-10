Dalla Regione il patrocinio per la kermesse di Vitale onlus e Comune, col sostegno di Csai ed Enel

Clima e ambiente, al via Motumundi. Giani: «Un Festival d’eccellenza» col cuore a Cavriglia

Il sindaco: «Qui per oltre 150 anni si è coltivata lignite che ha portato ricchezza e benessere ma ha inferto al territorio una ferita enorme. In poco più di trent’anni siamo riusciti a invertire la rotta»

[12 Ottobre 2020]

È tutto pronto per l’avvio di Motumundi, il Festival su clima e ambiente che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre tra Cavriglia – sede principale della manifestazione –, Firenze, Pisa e Siena: «Motomundi è un festival di eccellenza in un territorio che si conferma all’avanguardia per il suo rapporto con l’ambiente – ha dichiarato oggi il presidente della Regione Eugenio Giani – E lo racconta bene questa rassegna di grandissimo prestigio che il Comune di Cavriglia ha saputo organizzate in quattro location che narrano in qualche modo anche il tormentato rapporto che questo territorio ha avuto con l’ambiente fino al 1994», quando terminò l’estrazione di lignite dalla miniera di Santa Barbara.

Ideato e promosso dalla Vitale Onlus in partnership con il Comune di Cavriglia e il sostegno di CSAI (Centro servizi ambiente impianti) ed Enel, il Festival patrocinato dalla Regione Toscana si dipanerà in tre giorni attraverso dibattiti, conferenze, workshop e laboratori (nel rispetto delle disposizione in materia di prevenzione del contagio da Covid-19).

«Vogliamo mettere l’accento sulla necessità di un cambio culturale in ambito ambientale e vogliamo farlo in maniera rapida e chiara a Cavriglia, territorio – ha aggiunto il sindaco Leonardo Degl’Innocenti O Sanni – che ha sofferto tantissimo dal punto di vista ambientale, dove per oltre 150 anni si è coltivata lignite che ha portato ricchezza e benessere ma ha inferto al territorio una ferita enorme. Grazie all’avvio di una serie di processi virtuosi di riqualificazione ambientale, in poco più di trenta anni siamo riusciti a invertire la rotta e oggi nel nostro comune abbiamo impianti fotovoltaici pubblici che producoo 20 milioni di chilowatt l’anno, abbiamo puntato sull’efficientamento energetico e su una politica di alta sostenibilità».