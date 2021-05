Continuano a crescere i consumi di elettricità, nell’ultimo mese il 37% soddisfatto da rinnovabili

Terna: ad aprile domanda di energia elettrica a 24,3 miliardi di kWh, trainata dall’industria

[24 Maggio 2021]

Il termometro dei consumi di elettricità, regolarmente aggiornato da Terna, mostra come l’uscita dalla pandemia si stia progressivamente misurando in una crescita dell’energia richiesta dal Paese: ad aprile la la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha rilevato una domanda di energia elettrica in Italia pari a 24,3 miliardi di kWh, valore in notevole aumento (+21,7%) rispetto ad aprile del 2020 e in crescita (+0,4%) anche rispetto ad aprile del 2019.

Si tratta di consumi soddisfatti per il 37% da rinnovabili – contro un dato medio del 38% riferito al 2020. Più nel dettaglio, nell’ultimo mese la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per circa l’88% con produzione nazionale e per la quota restante (12%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (21,7 miliardi di kWh) ha registrato un incremento dell’11,5% rispetto ad aprile 2020. In aumento le fonti termoelettrica (+23,6%) ed eolica (+25,6%). In flessione le fonti idrica (-12,5%), fotovoltaica (-11%) e geotermica (-3,8%).

Concentrando invece l’analisi a livello industriale, l’indice Imcei elaborato da Terna – che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 530 clienti cosiddetti energivori connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale (grandi industrie dei settori ‘cemento, calce e gesso’, ‘siderurgia’, ‘chimica’, ‘meccanica’, ‘mezzi di trasporto’, ‘alimentari’, ‘cartaria’, ‘ceramica e vetraria’, ‘metalli non ferrosi’) – conferma il ritorno sostanziale dei consumi industriali ai livelli pre-covid: l’indice risulta in crescita del 60% rispetto ad aprile 2020 e, soprattutto, del 6% rispetto ad aprile 2019. Terna rileva, inoltre, una variazione congiunturale del +1% rispetto al mese precedente (marzo).

Dati incoraggianti per l’economia dunque, anche se – allargando il campo d’osservazione – la ripresa resta lunga: nel primo quadrimestre del 2021 la domanda elettrica in Italia risulta in crescita del 6,2% rispetto all’omologo periodo dello scorso anno (+7,2% in termini rettificati) ma è in flessione dell’1,5% rispetto al 2019 (in termini rettificati è pari a -1,4%).