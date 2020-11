Covid, nella Toscana del sud canale dedicato per la raccolta rifiuti dei cittadini in quarantena

Attivo un numero verde per avere tutte le info utili sulle modalità di erogazione del servizio di raccolta rifiuti, consegna e ritiro del kit di raccolta

[3 Novembre 2020]

Il gestore dei servizi di igiene urbana nei 104 Comuni dell’Ato sud, Sei Toscana, ha attivato da oggi un nuovo canale dedicato per la raccolta dei rifiuti prodotti dai cittadini in quarantena obbligatoria: il “servizio Covid”, cui si può accedere chiamando il numero verde 800 127 484 e selezionando l’opzione ‘numero 5’.

Neanche la pandemia ha fermato la raccolta differenziata (i problemi semmai stanno più a valle, e non da oggi), grazie agli sforzi messi in campo dai cittadini insieme alle aziende di servizio pubblico, ma sin da marzo l’Istituto superiore di sanità è stato chiaro sulle limitazioni da adottare in caso di quarantena obbligatoria. Le persone positive al Covid-19 non devono fare la raccolta differenziata, per limitare i rischi di contagio nelle fasi di gestione successive: i loro scarti andranno così a recupero energetico o smaltiti, in sicurezza. Anche Sei Toscana da tempo si è adeguata a queste disposizioni, ma adesso l’assistenza telefonica permette maggiore chiarezza e confronto con gli utenti.

gli utenti sottoposti a isolamento domiciliare potranno parlare direttamente con un operatore per avere tutte le info utili sulle modalità di erogazione del servizio di raccolta rifiuti, consegna e ritiro del kit di raccolta. Il servizio è disponibile tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 13.

Oltre al numero verde, è possibile richiedere informazioni anche inviando una mail all’indirizzo dedicato customer-care@seitoscana.it.

L’attivazione del canale dedicato rientra fra i servizi straordinari messi in campo da Sei Toscana visto l’aggravarsi della situazione emergenziale e il forte aumento delle persone sottoposte a isolamento domiciliare obbligatorio.

Sei Toscana fornisce alle utenze indicate dai singoli Comuni di residenza i contenitori per effettuare la raccolta rifiuti che, in via del tutto eccezionale, non devono essere differenziati. I rifiuti vengono prelevati direttamente al domicilio secondo un calendario comunicato direttamente dagli operatori di Sei Toscana alle persone interessate.

Le operazioni sono svolte in assoluta sicurezza: il personale incaricato è dotato di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari e non ha alcun contatto con l’utenza, inoltre i mezzi utilizzati per la raccolta vengono sanificati e igienizzati ad ogni fine turno. Il servizio di raccolta e smaltimento viene eseguito come stabilito dalle direttive della Regione Toscana e questi rifiuti vengono mandati direttamente a incenerimento senza alcun trattamento preliminare.