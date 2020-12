Ecco i 6 Champions of the Earth del 2020: leader eccezionali di società civile, governi e settore privato (VIDEO)

I Champions of the Earth ispirano, difendono, mobilitano e agiscono per affrontare le più grandi sfide ambientali del nostro tempo

[11 Dicembre 2020]

L’United Nations environment programme (Unep) ha annunciato i 6 vincitori del premio Champions of the Earth 2020, il più alto riconoscimento ambientale dell’Onu. I Campioni dell’ambiente sono stati scelti «per il loro impatto trasformativo sull’ambiente e la loro leadership nel sollecitare un’azione coraggiosa e decisa a favore del pianeta e dei suoi abitanti».

Istituito nel 2005, fin dall’inizio il premio annuale Champions of the Earth ha dato visibilità e riconoscimento ad alcuni dei leader ambientali più dinamici del mondo, da scienziati pionieri e capitani d’industria a capi di Stato e attivisti comunitari. I premi celebrano esempi ispiratori e motivazionali del potenziale dell’azione individuale e collettiva per cambiare il mondo.

Congratulandosi con i vincitori di quest’anno, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha sottolineato che «Nel mezzo di una pandemia globale, con società in difficoltà, economie al limite e un’escalation della crisi della biodiversità e climatica, dobbiamo agire con coraggio e urgenza per riparare le nostre relazioni con la natura e intraprendere la strada dello sviluppo sostenibile. Ogni anno, le Nazioni Unite onorano questi campioni ambientali per la loro leadership e visione. I loro sforzi affrontano la triplice crisi planetaria del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell’inquinamento».

Inger Andersen, direttrice esecutiva dell’Unep, ha aggiunto che «I Champions of the Earth di quest’anno hanno agito, affrontato le avversità e raccolto l’immensa sfida di lavorare per proteggere e ripristinare il nostro ambiente. Non solo ci ispirano, ma ci ricordano anche che abbiamo nelle nostre mani le soluzioni, la conoscenza e la tecnologia per limitare il cambiamento climatico ed evitare il collasso ecologico. E’ tempo che tutti noi agiamo per la natura».

I Champions of the Earth 2020 in ordine alfabetico sono:

Frank Bainimarama, primo ministro delle Isole Fiji, premiato nella categoria Leadership politica per il suo lavoro per l’azione globale per il clima e il suo impegno per uno sviluppo nazionale sensibile al clima,

Bainimarama ha portato il suo piccolo Paese insulare ad essere il primo firmatario dell’Accordo di Parigi ed è stato un instancabile sostenitore della necessità di tenere in considerazione l’importanza di un oceano sano e funzionante per la mitigazione del cambiamento climatico».

Il premier delle Fiji ha detto che «La scienza è molto chiara sulle conseguenze di un aumento della temperatura globale di 3 gradi Celsius, e non possiamo lasciare che accada. Se non si farà nulla, presto la sopravvivenza umana sarà minacciata. Non possiamo permetterci di rischiare».

Fabian Leendertz (Germania), veterinario e specialista in malattie zoonotiche di fama mondiale che studia le fonti di malattie negli animali e la loro trasmissione tra le specie, è stato premiato nella categoria Scienza e innovazione per le sue scoperte nella zoonotica e il suo lavoro in One Health

Mindy Lubber (Usa), CEO di Ceres, è stata premiata nella categoria Visione imprenditoriale per il suo impegno a rendere verdi i mercati dei capitali mobilitando i migliori investitori e aziende e sostenendo il business case per l’azione climatica e la sostenibilità

Nemonte Nenquimo (Ecuador), premiata nella categoria Ispirazione e azione per la sua leadership e il lavoro di unificazione con le comunità indigene che hanno interrotto le perforazioni nella foresta amazzonica dell’Ecuador. Questa india del popolo Waorani è un’appassionata sostenitrice della giustizia ambientale per le comunità indigene del bacino amazzonico e ha ottenuto una serie di importanti vittorie legali per impedire la vendita all’asta di lotti di terreno per lo sfruttamento delle risorse lungo il Rio delle Amazzoni.

Yacouba Sawadogo (Burkina Faso), conosciuto come “l’uomo che ha fermato il deserto”, ha lavorato fin dall’inizio degli anni ’80 nel Sahel per trasformare la terra arida in foresta. premiato anche nella categoria Ispirazione e azione per aver insegnato agli agricoltori la sua soluzione tradizionale basata sulla natura per rigenerare il loro suolo e trasformare la terra arida in terra arabile e fioresta in tutta l’Africa

Ai campioni di quest’anno si unisce il professor Robert D. Bullard (Usa), chiamato “Father of Environmental Justice”, è stato insignito del premio Champion of the Earth Lifetime Achievement per il suo impegno e servizio alla giustizia ambientale.

Amplificando le notizie sul lavoro significativo svolto in prima linea per l’ambiente, i premi Champions of the Earth mirano a ispirare e motivare più persone ad agire per la natura.

A causa della pandemia di Covid-19, i Campioni sono stati annunciati online e la premiazione dà il via all’UN Decade on Ecosystem Restoration, che inizia con il 2021. I premi fanno parte della campagna #ForNature dell’UNEP per l’ United Nations Biodiversity Conference (Cop15 Cbd) che si terrà a Kunming, in Cina nel maggio 2021 e per la Conferenza sui cambiamenti climatici (COP26 Unfccc) che si terrà a Glasgow nel novembre 2021, co.organizzata da Regno Unito e Italia.