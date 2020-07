Ecoazioni, c’è un mese in più per vincere la Ricicletta messa in palio da Sienambiente

Il contest è realizzato in collaborazione con Legambiente Siena e Fridays For Future Siena, in partnership con Cial: basta un post su Instagram per ottenere la bici fatta con 800 lattine di alluminio riciclate

[21 Luglio 2020]

Visto il grande interesse dimostrato negli ultimi giorni, la Giuria del contest sulle ecoAzioni promosso da Sienambiente ha deciso di prorogare di un mese il termine ultimo di partecipazione al concorso. La nuova scadenza, 20 agosto, permetterà anche a chi è in vacanza e ha più tempo libero di fare una foto rappresentativa di un’ecoAzione e postarlasu Instagram utilizzando nella descrizione l’hashtag ufficiale: #reazioniamoci. Per chi non ha Instagram, o in caso di profilo “privato”, la foto può essere inviata all’indirizzo mail comunicazione@sienambiente.it.

In palio la fantastica Ricicletta, la bici fatta con 800 lattine di alluminio riciclate che nei giorni scorsi è arrivata negli uffici di Sienambiente (in foto). La Ricicletta è l’oggetto che meglio testimonia il valore ambientale dell’alluminio: materiale riciclabile al 100% e infinite volte che a Siena viene valorizzato e preparato per il riciclo nell’impianto di Sienambiente delle Cortine (Asciano, SI).

Il contest è realizzato in collaborazione con Legambiente Siena e Fridays For Future Siena e in partnership con CiAl ed è rivolto a chiunque voglia mostrare, attraverso un’immagine e un testo descrittivo, il proprio impegno a favore dell’ambiente e del territorio. Scopo del concorso è valorizzare abitudini e gesti che dimostrino l’impegno che ognuno può mettere a frutto nel suo piccolo verso un futuro più sostenibile. Requisito fondamentale è che le foto rappresentino un ecotip o una pratica ecologica messa in atto nel territorio della Provincia di Siena.

L’iniziativa fa parte di #reazioniamoci, insieme per il territorio e l’ambiente, un progetto che si sviluppa su tre filoni: il primo è legato al sostegno delle imprese agricole locali che utilizzano il compost Terra di Siena e alla solidarietà verso le famiglie più bisognose; il secondo campo di attività riguarda la vita all’aperto e mette a disposizione dei bonus per l’acquisto di buoni bici per bambini; la terza area è infine legata alle azioni green dei cittadini.

Tutte le informazioni per partecipare al link www.sienambiente.it/reazioniamoci e sui canali social di Sienambiente.

a cura di Sienambiente