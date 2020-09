Economia circolare, Aires presenta 12 progetti per il rilancio del sistema Paese

Domani alle 15 al via l’evento web “Aires: ricerca e innovazione per un futuro ecosostenibile”

[23 Settembre 2020]

A un anno dalla sua presentazione all’interno della kermesse di Ecomondo, da Aires arrivano i primi progetti concreti per la promozione di un’economia davvero circolare. E sono ben 12, frutto del lavoro congiunto portato avanti da 17 delle migliori realtà toscane e nazionali, pubbliche e private, fra utility, centri di ricerca, società di servizio e gestori di impianti.

Aires rappresenta infatti il primo contratto di rete italiano per la promozione della ricerca, innovazione e sviluppo nel campo dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, nato per mettere a sistema il know-how le eccellenze in fatto di economia circolare già presenti sul territorio. Tra i firmatari si annoverano infatti attori del calibro di Scapigliato, Alia, RetiAmbiente, CSA Impianti, Sei Toscana, Acea, Confservizi Cispel Toscana (in coda all’articolo l’elenco completo, ndr).

I primi frutti di questa collaborazione ad ampio spettro verranno presentati domani 24 settembre, in occasione del Bioeconomy day: a partire dalle 15 si terrà l’evento web “Aires: ricerca e innovazione per un futuro ecosostenibile”, durante il quale saranno presentati i 12 progetti di economia circolare promossi all’interno del contratto di rete, con gli interventi di Marco Mairaghi (ad di Sei Toscana), Giovanni Vivarelli (direttore area industriale ambiente di Acea) e Massimo Aiello (presidente del Comitato di rete Aires).

L’evento sarà trasmesso in diretta web su Ricicla.tv (collegandosi a www.ricicla.tv/diretta ) e sui canali Facebook di Sei Toscana e Ricicla.tv.

I soggetti aderenti ad Aires sono: Sei Toscana, ACEA Ambiente, ALIA Servizi Ambientali, ASEV, Confservizi CISPEL Toscana, Consorzio Polo Tecnologico Magona, CREAF-Centro Universitario Interdipartimentale di Ricerca European Affairs, CSA Impianti, ESA-Ecologia Soluzione Ambiente, Ekovision, Estra, INSTM-Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali, Reti Ambiente, Scapigliato, Sienambiente, SSIP-Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, Tiemme.