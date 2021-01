Economia circolare, finalmente in Italia è legale produrre bottiglie in Pet al 100% riciclato

Per un blocco normativo, finora bottiglie e vaschette per alimenti potevano essere realizzate al massimo per metà da materiale riciclato

[12 Gennaio 2021]

Dopo le avvisaglie parlamentari concretizzatesi lo scorso ottobre, con l’arrivo del nuovo anno l’impiego di bottiglie riciclate al 100% è realtà anche in Italia. Finora infatti, questa pur piccola fetta dell’economia circolare era bloccata per legge nel nostro Paese: un paradosso superato con l’ultima legge di Bilancio.

Come spiegano da Assoambiente «la Legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha eliminato, con l’articolo 1 comma 1085, l’obbligo, previsto nel Dm 21 marzo 1973 (art. 13-ter) sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, di una percentuale minima pari al 50% di plastica vergine nella produzione di nuove bottiglie in Pet».

In altre parole, dal 1 gennaio è possibile produrre bottiglie in Pet costituito interamente da plastica proveniente da operazioni di riciclo.

Restano comunque ferme le condizioni e le prescrizioni previste dall’articolo 13-ter del Dm 21 marzo 1973, ricapitolate da Assoambiente: