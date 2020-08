Economia politica evolutiva, Seeds protagonista della conferenza annuale Eaepe

La seconda associazione di economisti più grande in Europa si dà appuntamento online per promuovere confronto e ricerca

[27 Agosto 2020]

Dal 2 al 4 settembre si terrà online – causa Covid-19, avrebbe dovuto svolgersi presso l’Università di Bilbao in Spagna – l’edizione numero 32 della conferenza annuale Eaepe, la seconda associazione di economisti più grande in Europa, che ogni anno ospita circa 300 paper organizzati intorno a 25 aree di ricerca.

Traqueste, l’area Z Cooperative economy and collective ownership, coordinata da Asimina Christoforou (Athens University of Economics and Business), Andrea Bernardi (Oxford Brookes University) e Salvatore Monni (Università Roma Tre). Oltre alle tradizionali presentazioni e discussioni si terrà anche una tavola rotonda che saràliberamente accessibile in streaming. Tema della tavola rotonda sarà ‘Human Development and the Future of the Cooperative Movement’.

Prenderanno parte alla tavola rotonda: Pasquale De Muro (Università Roma Tre), Fred Freundlich (Università di Bilbao), Nora Ourabah Haddad (FAO), Massimiliano Mazzanti (Università di Ferrara), Asimina Christoforou (Athens University of Economics and Businesss).

I paper presentati quest’anno nell’area di ricerca Z divisi in due sessioni sono i seguenti:

Daniela Venanzi, Paolo Matteucci: The European Cooperative Banks in the Aftermath of the Crisis: Are They Champions of Sustainability?

Sara Vicari, Andrea Mancori, Cecile Berranger, Giorgia Amato: Co- Ownership and Co-Management in Worker Cooperatives: The Story of Cheeseboard Collective, Berkeley, California.

Andrea Bernardi: Healthcare with Chinese Characteristics and the Covid-19 Crisis.

Poulomi Dasgupta, Alison Vogelaar: Reimagining Labour: Cooperatives as Sites of Resilience and Intervention.

Andrea Cori, Salvatore Monni, Granata Mattia: Italy’sWorker Buyout Mapping. An Historical Review.

Apostolos Georgiou, YeoryiosStamboulis: Institutional Change Towards a Cooperative Economy (And Society): Lessons from Mondragon.

Sara Vicari, Andrea Mancori, Cecile Berranger, Giorgia Amato: Participatory Methods and Documentary Filmmaking to Investigate and Disseminate How Cooperatives Contribute to Sustainable Human Development: The Aroundtheworld.coop Project.

Cecile Berranger, Salvatore Monni, Alessio Realini: presentazione del volume “Cooperative bene comune”, Roma TrE-Press (il libro è open-source, quindi scaricabile da tutti gratuitamente).

Sull’account twitter di EAEPE (@eaepe) saranno forniti I link allo streaming degli eventi pubblici.