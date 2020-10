Fattoria e orto a scuola, a Vada i bambini imparano l’economia circolare dalla natura

Alla Regina Pacis il Terriccio buono di Scapigliato, ottenuto dal riciclo a km zero di sfalci e potature, diventa un’occasione di scoperta per i più piccoli

[15 Ottobre 2020]

Alla scuola dell’infanzia Regina Pacis di Vada è iniziato il progetto didattico “Fattoria e orto a scuola”, pensato per far conoscere ai bambini gli animali della fattoria, gli ortaggi e le piante, attraverso un approccio basato sull’economia circolare: Scapigliato, società al 100% del Comune di Rosignano Marittimo, ha donato alla scuola 20 sacchi di Terriccio buono, l’ammendante compostato verde di qualità ottenuto dal riciclo degli sfalci e delle potature del verde raccolte dai cittadini del territorio.

L’esperienza di “Fattoria e orto a scuola” nasce perché «riteniamo importante – spiegano dalla scuola i responsabili del progetto – che i bambini nutrano un sincero rispetto per tutti gli esseri viventi, in particolare per gli animali e le piante che sono così importanti per la nostra vita. Utilizzeremo il giardino e l’ambiente che circonda la scuola come un vero e proprio laboratorio all’aria aperta».

Mai come quest’anno l’emergenza sanitaria da Covid-19 e l’esperienza del lockdown ci hanno insegnato l’importanza di vivere la natura e le occasioni di socializzazione, così importanti soprattutto per i più piccoli, che con il progetto “Fattoria e orto a scuola” hanno l’occasione di riscoprire un contatto diretto con l’ambiente, in piena sicurezza: «Nel corso dell’anno semineremo fiori ed ortaggi, osserveremo alcune fasi della coltivazione, impareremo ad amare e rispettare l’ambiente naturale, creeremo sagome in legno raffiguranti alcuni animali della fattoria e osserveremo le loro caratteristiche principali. Inizieremo dalla terra – concludono dalla Regina Pacis – che per i bambini della scuola dell’infanzia è un elemento quasi magico, da scavare, travasare, trasportare, miscelare».

Attraverso il Terriccio buono, la terra sarà anche l’occasione per imparare ad apprezzare il valore di un’economia circolare davvero a km zero: sfalci e potature conferiti al polo gestito da Scapigliato rappresentano scarti naturali che, una volta terminato il processo di recupero, possono tornare a rigenerare una risorsa non rinnovabile come il suolo e restituire sostanza organica alla terra, contribuendo così a mantenerla fertile.