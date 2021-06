Il riconoscimento aggiudicato per la categoria “Comunicare la sostenibilità”

Forum Pa, Cispel unica premiata toscana grazie al catalogo “Utilities e sostenibilità”

Dominici: «I vincitori del premio stanno puntando su progetti per la ripartenza che mettono al centro innovazione e sostenibilità»

[25 Giugno 2021]

Nel corso dell’ultima giornata di Forum Pa 2021 – la manifestazione digitale che ha affrontato stavolta i temi centrali del Pnrr – è stata assegnata la quarta edizione del “Premio Pa sostenibile e resiliente 2021”, con Conf,eservizi Cispel Toscana come unica premiata sul territorio regionale.

Il premio, promosso da Fpa insieme all’ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, mira a valorizzare esperienze e progetti orientati a promuovere la crescita sostenibile e solidale della Pubblica amministrazione.

«La Pubblica amministrazione deve essere sostenibile e resiliente, due aspetti che non possono più essere distinti – dichiara Gianni Dominici, direttore generale di Fpa –, come è evidente negli obiettivi del Pnrr che ha impostato la strategia di ripresa su uno sviluppo economico e sociale equo e sostenibile, in linea con i Sustainable development goals fissati dall’Onu. Come ha detto il ministro Enrico Giovannini nel suo intervento a Forum Pa, la Pa deve far propria la cultura della ‘resilienza trasformativa’ per reagire agli imprevisti e affrontare le sfide del futuro. I vincitori del premio stanno muovendo passi concreti verso questa direzione, puntando su progetti per la ripartenza che mettono al centro innovazione e sostenibilità».

In questo contesto, Cispel è stata premiata all’interno della categoria “Comunicare la sostenibilità” grazie al catalogo “Utilities e sostenibilità” pubblicato lo scorso luglio, che esplora 85 progetti – realizzati o in corso di realizzazione da parte delle utility toscane – che rappresentano il punto di partenza di una proposta per lo sviluppo sostenibile incentrata sui servizi pubblici locali in grado di mobilitare 10 miliardi di euro in 5-7 anni con le giuste condizioni.

Come motivano dal Forum Pa, il premio è arrivato in quanto l’obiettivo del catalogo «è quello di migliorare la comunicazione delle best practics sostenibili per favorirne la diffusione, promuoverle, e creare sinergie a livello toscano e nazionale per lo sviluppo sostenibile. La soluzione si rivolge al sistema delle aziende di servizio pubblico, alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini e ai soggetti privati».