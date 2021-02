Generali non assicurerà la centrale a carbone ceca di Počerady

Greenpeace e Re:Common: «Buona notizia, ora lasci il carbone in Repubblioca Ceca e Polonia»

[22 Febbraio 2021]

Generali ha comunicato ufficialmente a Greenpeace e Re:Common che «Non assicurerà la centrale a carbone di Počerady, dal momento che dal 1 gennaio 2021 l’impianto non è più oggetto di copertura assicurativa da parte del gruppo di Trieste. Il 31 dicembre 2020 la centrale è passata di proprietà dal gruppo ceco ČEZ a Sev.en, società privata che ha posto al centro della sua politica aziendale l’acquisto di centrali a carbone obsolete o in fase di dismissione. Configurandosi dunque come copertura assicurativa di una centrale a carbone appartenente a un nuovo cliente, in ottemperanza della propria policy sul carbone Generali ha quindi escluso l’offerta di assicurazione».

Dopo aver attaccato il 19 febbraio il business pro-carbone della grande compagnia assicurativa, oggi Greenpeace e Re:Common «Esprimono soddisfazione per la scelta di Generali, che ora però deve assolutamente interrompere le proprie relazioni con ČEZ, società a controllo statale della Repubblica Ceca, e i cui piani di decarbonizzazione non sono assolutamente in linea con gli Accordi di Parigi».

Per Re:Common e Greenpeace, «E’ una buona notizia che Generali non assicuri più la centrale di Počerady. Se il Leone di Trieste vuol prendere sul serio il suo impegno per contrastare il cambiamento climatico, è però ora che abbandoni definitivamente il settore del carbone in Repubblica Ceca e Polonia, rafforzando inoltre la sua policy con una data di phase-out dalla fonte fossile più dannosa per il clima entro il 2030, come già fatto da tanti altri attori finanziari a livello europeo».