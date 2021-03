Approvato il bilancio previsionale del Comune

Geotermia, a Radicondoli il secondo lotto del teleriscaldamento nel 2021

Il sindaco Guarguaglini: «L’obiettivo è quello di mettere a punto progetti di fattibilità per avere un book e consentire uno sviluppo coordinato per i prossimi 10 anni»

[11 Marzo 2021]

Nel bilancio previsionale del Comune geotermico di Radicondoli, approvato dalla maggioranza del Consiglio comunale il 3 marzo, l’Amministrazione ha inserito un importante pacchetto d’investimenti che vede nel teleriscaldamento alimentato dalla geotermia un punto focale: il secondo lotto dell’infrastruttura è infatti atteso per il 2021.

Attivo dall’ottobre 2019 dopo investimenti da oltre 5 milioni di euro realizzati grazie alle royalty geotermiche, già il primo lotto del teleriscaldamento ha infatti rappresentato un importante salto di qualità per cittadini e imprese del territorio: adesso è possibile riscaldare gli edifici allacciati alla rete utilizzando una fonte rinnovabile autoctona, con risparmi economici pari almeno al 50% rispetto alle fonti tradizionali e tagliando drasticamente le emissioni di inquinanti atmosferici legati alla climatizzazione degli edifici.

Con il secondo lotto si andrebbe finalmente a terminare un’opera attesa da tempo per i vantaggi – ambientali ed economici – che è in grado di apportare, come negli altri Comuni geotermici dove è già presente: oltre a Radicondoli (SI) si tratta di Castelnuovo Val di Cecina (PI), Monterotondo Marittimo (GR), Monteverdi Marittimo (PI), Montieri (GR), Pomarance (PI) e Santa Fiora (GR), Chiusdino (SI) e Piancastagnaio (SI).

«Con questo bilancio – spiega il sindaco Francesco Guarguaglini – vogliamo continuare l’azione che abbiamo iniziato con questa amministrazione di stimolo e sviluppo del territorio e dello spirito di resilienza che lo caratterizza. Gli obiettivi prioritari sono il sostegno a famiglie e imprese nonché il rilancio dello sviluppo economico e sociale. Va in questa direzione tutto il complesso di azioni che abbiamo fatto e stiamo facendo con il progetto WivoaRadicondoli che ci ha portato già ad investire circa un milione di euro per residenza, imprese. Tutto questo si incrocia con il sostegno alle imprese per la crisi economica che il Covid ha portato con sé. E con un programma triennale di interventi per scuola, viabilità, rigenerazione urbana e qualificazione dei servizi sul territorio».

Parlando di investimenti, nel programma triennale oltre al lotto 2 del teleriscaldamento spiccano la scuola e poi la nuova viabilità: «L’obiettivo – conclude Guarguaglini – è quello di mettere a punto progetti di fattibilità per avere un book e consentire uno sviluppo coordinato per i prossimi 10 anni».

Per quanto riguarda i tributi comunali, si confermano aliquote e tariffe degli anni precedenti, la mensa scolastica era già stata ridotta. Una variazione riguarda l’Imu: per sostenere la politica di affitti e residenza viene diminuita l’aliquota per le case in affitto. Nel contempo viene incrementata in modo leggero quella per le case sfitte in modo da stimolare la residenza.

Sul lato imprese, sono attivi con la programmazione 2020 il nuovo bando da 125.500 euro per le attività economiche, per sostenere spese di investimento delle imprese del territorio che si impegnano a rimanere qui per tre anni, e poi il bando nuove attività con un investimento da 114mila euro e contributi fino a 8mila euro per chi apre una nuova impresa.

L. A.