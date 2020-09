Geotermia Sì, tre auspici per la composizione della prossima Giunta regionale toscana

«Prevalgano, oltre ai consensi ottenuti, criteri di valutazione specifici che premino la competenza e la conoscenza della materia»

[28 Settembre 2020]

In questi giorni leggiamo sulla stampa molteplici illazioni riguardo alla composizione della prossima Giunta regionale.

Per quanto ci riguarda, non volendo fare ingerenze né tirare per la giacca nessuno, ma consapevoli di vivere in un paese in cui spesso ai vertici delle responsabilità politiche le capacità e competenze sono penalizzate a scapito delle esigenze e convenienze di partito, vogliamo auspicare, rispetto alla geotermia, forse anche un po’ ovviamente, quanto segue:

– Che i rapporti all’interno della Giunta e tra la i suoi componenti ed il Presidente siano i più armoniosi possibili. Condizione questa per evitare future polemiche, contrapposizioni e conflitti dannosi per tutti, innanzitutto per i cittadini.

– Che per quanto riguarda la geotermia, materia in sé difficile e complessa, prevalgano, oltre ai consensi ottenuti, criteri di valutazione specifici che premino la competenza e la conoscenza della materia, possibilmente attraverso il possesso di titoli ed esperienze adeguati.

– Che tra coloro che dovranno occuparsi di questa materia sia presente, per assicurare un adeguato contatto con i territori, anche chi proviene da aree della Toscana in cui la geotermia è conosciuta e sviluppata.

Riteniamo necessario tutto ciò anche e soprattutto in vista dei momenti non facili che ci aspettano nel prossimo futuro rispetto a problematiche della geotermia quali il varo del Fer 2, il rinnovo delle concessioni, la questione degli appalti Enel.

È nostro auspicio che in questa importante occasione, il futuro del lavoro dei nostri territori ed il benessere dei nostri cittadini siano affidati a chi davvero ha capacità e competenze adeguate.

di movimento GeotermiaSì