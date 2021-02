Geotermia, il 22 marzo workshop finale del progetto Geo-Coat

Mentre il progetto Geo-Coat entra nella sua fase finale, il partnariato invita tutti gli appassionati di geotermiaa partecipare al workshop “Geo-Coat: Materials Challenges in Geothermal Energy Production” (Geo-Coat: sfide sui materiali per la produzione di energia geotermica”

[19 Febbraio 2021]

I rivestimenti presenti nelle componenti impiantistiche esposte ai fluidi, possono aiutare a mitigare le sfide richieste per i materiali utilizzati in geotermia?

All’interno del progetto Geo-Coat (finanziato dal Programma Quadro dell’Unione Europea (UE) per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020) sono stati sviluppati rivestimenti anti corrosione ed erosione basati su leghe ad elevata entropia (High Entropy Alloys – HEAs) e mix ceramico/metallici (Cermets), mostrando notevoli risultati di resistenza ai rischi impiantistici legati all’impiego dei fluidi geotermici.

Tali soluzioni possono essere utilizzate attraverso tecniche standard di rivestimento (principalmente basate su High Velocity Oxygen-Fuel e Laser cladding) e sono state progettate per assicurare la forza legante desiderata, oltre che durezza e densità per applicazioni geotermiche maggiormente sfidanti.

Questo evento darà pertanto una panoramica della metodologia sviluppata da Geo-Coat, usata per rispondere alle sfide in tema di materiali utilizzati, illustrare i risultati dei test di durevolezza effettuati in situ sui rivestimenti utilizzati in scala reale e direttamente sul campo, e dimostrare modelli modelli per la simulazione della garanzia del flusso (flow assurance simulation models) in ambito geotermico. Saranno poi discussi gli impatti economici di Geo-Coat, attraverso i risultati del LCOE (Levelized Cost of Energy), l’indice di competitività per le differenti tecnologie energetiche, nonché i benefici derivanti dall’impianto dei rivestimenti, attraverso l’esperienza diretta degli utilizzatori finali.

Programma:

Il progetto Geo-Coat

Test di durevolezza In-situ dei rivestimenti Geo-Coat sviluppati

Simulatore di Geo-Coat, per la flow assurance

L’impronta ambientale con e senza le componenti tecnologiche di Geo-Coat in una centrale a doppio flash islandese

L’impatto economico di Geo-Coat in ambienti geotermici ad alto tasso di corrosione

Benefici derivanti dall’utilizzo dei rivestimenti nelle centrali geotermiche, dal punto di vista degli utilizzatori finali

Speakers:

Francesco Fanicchia, Senior Project Leader, Ingegneria di superficie

Dagur Ingi Ólafsson, Project Manager, Centro Innovazione Islandese

M A Hye Chowdhury, Applied Physicist, Technovative Solutions Ltd. (TVS)

Mohammad Ashadul Hoque, Ingegnere elettrico ed elettronico, Technovative Solutions Ltd. (TVS)

Data: 22 Marzo 2021

ORA : 09:30 – 12:30 (GMT)

REGISTRAZIONE : Clic ca QUI

Lingua: inglese

di CoSviG