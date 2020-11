Il nuovo bando scade il 25 novembre

Green jobs nell’economia circolare, Sienambiente offre lavoro: come partecipare

Negli ultimi due anni l’azienda attiva nella gestione integrata dei rifiuti ha assunto 13 persone con qualifiche attinenti al settore ambientale

[13 Novembre 2020]

Sienambiente, azienda attiva nell’economia circolare e fulcro della gestione rifiuti nella provincia di Siena, negli ultimi due anni ha assunto 13 persone con qualifiche attinenti al settore ambientale per portare avanti le attività svolte nei propri impianti, ed ha appena aperto un nuovo bando per ampliare l’organico.

Il bando, con scadenza 25 novembre, riguarda la selezione di un addetto da assumere presso l’impianto di Poggio alla Billa a Abbadia San Salvatore, dove i rifiuti provenienti da raccolta differenziata vengono recuperati e trasformati in compost; per chiudere il cerchio e garantire smaltimenti in sicurezza, nel sito è presente anche una discarica dedicata ai rifiuti non riutilizzabili e non riciclabili e un impianto di biogas per la produzione di energia pulita.

Per questo impianto, Sienambiente ricerca un operaio addetto alla guida di mezzi d’opera. Il contratto è a tempo determinato (6 mesi) con possibilità di ulteriori proroghe.

Maggiori informazioni, e il testo integrale del bando, sono disponibili qui: https://www.sienambiente.it/it/news/9297/green-jobs-nuovo-bando-di-sienambiente