Guterres: il 2021 sia l’anno della guarigione (VIDEO)

«Dobbiamo unire le forze per superare le crisi legate ai cambiamenti climatici e alla pandemia di Covid-19, come parte di una transizione verso un futuro sostenibile e inclusivo»

[29 Dicembre 2020]

Guardando al nuovo anno che arriva il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, chiede in un videomessaggio di unire le forze per superare le crisi legate ai cambiamenti climatici e alla pandemia di Covid-19- Guterres ha ricordato che «Il 2020 è stato un anno di prove, tragedie e lacrime. Il Covid-19 ha capovolto le nostre vite e ha gettato il mondo nella sofferenza e nel dolore. Così tanti cari ci hanno lasciato, mentre la pandemia continua a imperversare in ondate successive, seminando malattie e morte. La povertà, la disuguaglianza e la fame sono in aumento. I posti di lavoro stanno scomparendo e i debiti si stanno accumulando. I bambini sono nei guai. La violenza nelle famiglie è in aumento e l’insicurezza è pervasiva».

Ma per il capo dell’Onu il 2021 arriva con un barlume di speranza: «Le persone si rivolgono ai loro vicini e agli estranei; I lavoratori in prima linea danno il meglio di se stessi; Gli scienziati stanno sviluppando vaccini a tempo di record; I paesi prendono nuovi impegni per prevenire i disastri climatici»

Secondo Guterres, «Se lavoriamo insieme, uniti e dsolidali, questo barlume di speranza verrà ad illuminare il mondo intero. Questa è la lezione che dobbiamo imparare da questo anno difficile. Dobbiamo unire le forze per superare le crisi legate ai cambiamenti climatici e alla pandemia di Covid-19, come parte di una transizione verso un futuro sostenibile e inclusivo».

Il segretario generale dell’Onu sottolinea che «L’ambizione principale delle Nazioni Unite per il 2021 è quella di costruire una coalizione globale per raggiungere la carbon neutrality entro il 2050. Ogni governo, ogni città, ogni impresa e ogni individuo può aiutare a raggiungere questo obiettivo. Facciamo pace tra di noi e con la natura, e insieme combattiamo la crisi climatica, fermiamo la diffusione del Covid-19 e rendiamo il 2021 un anno di guarigione».

Guterres conclude: «In effetti, dovremo guarire da una sequela di un virus mortale, guarire economie e società distrutte, guarire le fratture e iniziare a guarire il nostro pianeta. Questo deve essere il nostro buon proposito per il 2021. A nome dell’Organizzazione, auguro a tutti voi un felice anno nuovo».