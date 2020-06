Il diritto di viaggiare: riprogettare il turismo in chiave accessibile

Un progetto Cospe e di IT.A.CÀ Padova e Bologna, con il patrocinio di Comune di Padova, Design for all Italia e Ordine degli Architetti di Padova

[22 Giugno 2020]

Al Cospe sono convinti che «Ci sono pochi settori dell’economia globale che intrecciano diritti umani e vantaggi per le imprese come il turismo accessibile: Il turismo accessibile rappresenta non solo un fattore economico di straordinaria importanza ma anche uno strumento di conoscenza ed emancipazione personale. Per questi motivi oggi è indispensabile garantire l’accesso all’esperienza turistica a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, economiche e di qualsiasi altra natura che possano limitare la fruizione di questo bene. Il settore turistico, provato dalla crisi in seguito alla pandemia Covid 19, può riprogettare il proprio assetto compiendo scelte etiche e, al contempo, aprendosi a nuovi bacini di utenza».

In Europa ci sono più di 80 milioni di persone con disabilità e la percentuale di anziani è in aumento, Cospe si chiede: «Quali sono le azioni da compiere per soddisfare le esigenze di questa parte significativa della popolazione e garantire l’accesso alle città, ai servizi e al patrimonio culturale e paesaggistico? Quali sono i vantaggi economici per le imprese che scelgono di investire sull’accessibilità? E quali sono le barriere da superare? Ci sono incentivi europei e nazionali per avviare un cambiamento del comparto turistico in chiave accessibile?»

Domande alle quali cercherà di rispondere il Convegno online “Il diritto di viaggiare: riprogettare il turismo in chiave accessibile” che si terrà il 26 giugno e al quale parteciperanno esponenti istituzionali, esperti di Design for all, organizzazioni del settore attente ai bisogni reali del singolo alla fruizione culturale, sportiva inclusiva e, soprattutto, alla realizzazione e l’autodeterminazione personale.

Un’iniziativa realizzata nell’ambito deI progetto “PADOVA per TUTTI – laboratori, formazione, concorsi, eventi per la città accessibile”, promosso da Associazione Vite in Viaggio e Cospe, in collaborazione con Cooperativa Sociale Polis Nova, IT.A.CA’ – Migranti e Viaggiatori, festival del turismo responsabile, Festival della lentezza, libreria Pangea, CSV Padova, patrocinato dal Comune di Padova e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo nell’ambito del Bando Culturalmente 2017, e che rientra nel programma del mese di eventi on – line di IT.A.CA’ – Migranti e Viaggiatori, festival del turismo responsabile dedicati al tema della Bio-diversità che andranno in onda sulla piattaforma Facebook e canale YouTube del festival dal 28 maggio al 28 giugno.

Sara Miotto di Cospe e coordinatrice del progetto PADOVA per TUTTI, conclude: «Auspichiamo che l’odierna fase di ripartenza possa essere vissuta dagli operatori e dalle imprese del settore turistico italiano, duramente colpiti dalla crisi causata dall’epidemia di coronavirus, come l’occasione per riprogettare il loro assetto strutturale, organizzativo e gestionale secondo parametri di inclusione e accessibilità».

Ecco il programma dell’iniziativa:

venerdì 26 giugno 2020 ore 9:15-12:15

Modera: Simone Fanti, Giornalista fondatore del blog “Invisibili”

Saluti Istituzionali

– Gilberto Muraro, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

-Antonio Bressa, Assessore al commercio, marketing territoriale del Comune di Padova

-Paolo Sacerdoti, Consigliere del Comune di Padova con delega all’Accessibilità e Vita indipendente

-Luca Lideo, Presidente Associazione Vite in Viaggio

-Giorgio Menchini, Presidente COSPE Onlus

-Simona Zedda, referente IT.A.CA’ e consulente tematica progetto PADOVA per TUTTI

Ripensare al turismo in chiave accessibile inclusiva: le tendenze internazionali e nazionali

1.Flavia Maria Coccia, Presidente del Comitato per la promozione e il sostegno del turismo accessibile istituito presso il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT)

La Regione Veneto: best practice a livello nazionale

2.Manuela Lanzarin, Assessore alla sanità, servizi sociali, programmazione socio-sanitaria, attuazione programma, rapporti con il Consiglio regionale Regione Veneto

Il Design for All per le istituzioni: fruizione del patrimonio culturale e naturalistico

3.Giuseppe di Bucchianico, Presidente Design for all Italia

Dalla camera per disabili alla “Guest Experience Inclusiva”: una opportunità per le destinazioni turistiche

4.Roberto Vitali, co-fondatore di Village for all – V4A®

Realizzare itinerari di viaggio accessibili e responsabili in Italia e nel mondo

Anna Corradini, Planet Viaggi Accessibili

AccessibItaly: turismo accessibile e partecipazione attiva delle persone sorde alla vita culturale e sociale del Paese

6.Amir Zuccalà, Responsabile Studi e Progetti dell’ENS

Itinerari non convenzionali per conoscere il mondo senza l’uso della vista

Luigi Conidi, La Girobussola

Verso l’accessibilità universale del patrimonio museale

Fabio Fornasari, architetto, museologo, responsabile scientifico museo Tolomeo

Itinerari naturalistici per tutti

Matteo Brusa, Fondazione Silvia Rinaldi

Bibione prima Destination4All in Italia

Giuliana Basso, Presidente del consorzio di promozione turistica Bibione Live

Conclusioni e dibattito finale

