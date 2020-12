Riceviamo e pubblichiamo

Il terzo Natale di GeotermiaSì

«Si preannuncia un altro anno certo non facile, ma il nostro impegno e la continuità della nostra azione non mancheranno sicuramente»

[21 Dicembre 2020]

Siamo già al secondo Natale di GeotermiaSì! Francamente speravamo che per risolvere i problemi che ci avevano fatto nascere ne bastasse uno, ma siccome sappiamo bene com’è la politica in Italia, un paese in cui, come diceva Ennio Flaiano “la linea più breve tra due punti è un arabesco”, non ci stupiamo di esser qui anche quest’anno né ci stupiremmo di esserci ancora l’anno prossimo.

Cari amici di GeotermiaSì,

scrivevamo queste parole lo scorso anno proprio in questo periodo e siamo stati, purtroppo, facili profeti. L’approvazione del decreto Fer 2, riflettendo la situazione politica nazionale, procede (?) infatti tra incertezze e lunghe interruzioni, mentre il ruolo della Regione Toscana nella vicenda, anche per effetto della recente nomina di nuovi responsabili politici, deve ancora trovare una sua precisa connotazione.

Prevediamo perciò ancora lunghi mesi di attesa, senza nessuna certezza né del risultato (il ripristino degli incentivi alla geotermia), né del fatto che esso possa essere raggiunto nella maniera giusta.Nel frattempo, complice il Covid, l’economia nei territori geotermici sta tenendo solo in virtù dei ristori del governo, di minime ricadute occupazionali garantite da Enel e dei finanziamenti e progetti che con molto sforzo Cosvig rende disponibili.

Una situazione che ci fa temere davvero per quello che potrà accadere a fine pandemia quando verrà meno questa rete di protezione, soprattutto in assenza di un serio progetto di rilancio delle infrastrutture e delle prospettive economiche dei nostri territori magari tramite l’accesso ai finanziamenti europei.

Ma al di là delle questioni politiche di carattere generale, che pur preoccupandoci molto non ci riguardano direttamente, è il rinnovo degli incentivi e quello delle concessioni che invece ci riguardano molto, in quanto condizioni essenziali ed imprescindibili per il rilancio della principale risorsa economica dei nostri territori, la geotermia. Come avete potuto constatare per tutto quest’anno, pur con le difficoltà e gli impedimenti che si sono verificati, abbiamo sempre cercato di essere presenti, attraverso i canali di comunicazione a nostra disposizione, non solo trasmettendo notizie, contributi ed idee, ma soprattutto cercando di tenere unita (purtroppo non sempre con successo) una rete di relazioni personali, politiche che ed istituzionali che riteniamo importante ed essenziale ai fini del raggiungimento dei nostri obiettivi.

Cari amici, si preannuncia un altro anno certo non facile, anche a causa della pandemia che sembra perdurare, ma dato che ormai ci conoscete, è inutile dirvi come il nostro impegno e la continuità della nostra azione non mancheranno sicuramente. Appena passata questa buriana, se i nostri obiettivi non saranno ancora raggiunti e se avrete la bontà e la convinzione di dover seguirci ancora non mancheremo di organizzare, come abbiamo già fatto in passato, manifestazioni ed eventi per abbattere il muro di indifferenza che ancora continua a ostacolare le nostre legittime richieste.

Anche in questo periodo festivo non mancheremo di riportare su questa chat e sulla pagina FB notizie ed informazioni, se ritenute di particolare importanza.

Auguriamo nel frattempo a tutti voi ed alle vostre famiglie gli auguri di Buone Feste e per un 2021 che auspichiamo possa essere davvero più tranquillo e più sereno per tutti.

di GeotermiaSì