In Toscana si vota anche per l’ambiente

A settembre a Pisa dibattito con tutti i candidati

[11 Agosto 2020]

Si vota in 7 Regioni (Toscana compresa), per il Referendum antiparlamento e in un migliaio di comuni. Non mancano certo i problemi e i temi di cui dobbiamo discutere e decidere. E non abbiamo neppure tanto tempo per farlo.

L’ambiente è uno di questi problemi che più di altri rischia di uscirne malamente con gravi conseguenze per le politiche europee, nazionali, regionali e locali.

A differenza che in altri paesi europei infatti da noi le vicende ambientali finora non sembrano interessare, coinvolgere e impegnare della giusta misura protagonisti di un campagna elettorale che scorrazza su tutt’altre faccende. Eppure la Toscana è una regione che con comuni e province negli anni ha saputo fare cose buone che restano nel suo patrimonio istituzionale e culturale come parchi, musei, paesaggio. Un patrimonio al quale oggi si aggiunge l’esigenza si salvaguardare il nostro mare.

Vogliamo discuterne senza trucchi e senza inganni per non doverci domani pentire per non aver saputo fare ciò che dovevamo e potevamo fare?

Ecco perché ai primi di Settembre vorremmo fare un dibattito a Pisa aperto e tutti candidati in testa per chiarirci le idee.

di Renzo Moschini, Gruppo di San Rossore