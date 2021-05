Incendio rifiuti ingombranti Aamps, nessuna ricaduta significativa in atmosfera

Arpat ha effettuato un sopralluogo per valutare lo stato dei luoghi e gli interventi messi in atto dalla società volti anche al contenimento degli impatti ambientali

[11 Maggio 2021]

Domenica 9 maggio è andata a fuoco una baia di stoccaggio di rifiuti ingombranti nel centro di raccolta rifiuti urbani Aamps – la società in house del Comune di Livorno per la gestione dei servizi d’igiene urbana –, e a seguito dell’intervento della squadra di emergenza interna e dei Vigili del fuoco che hanno domato l’incendio anche Arpat è intervenuta con un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e degli interventi messi in atto dalla società durante l’incendio, volti anche al contenimento degli impatti ambientali.

In primis, dunque, le modalità di gestione dell’emergenza e delle acque di spegnimento dell’incendio e della gestione dei rifiuti bruciati.

Sulla base di quanto dichiarato da Aamps, nella baia, prima dell’incendio, erano presenti circa 80 mc di rifiuti ingombranti (codice EER 200307) destinati agli impianti Valfreddana o Geofor; anche visivamente i rifiuti incendiati sono apparsi ad Arpat corrispondenti a tale codice, che comprende diverse tipologie di rifiuti tra cui materassi, mobilia varia, plastiche ecc.

Per quanto riguarda l’impatto dei fumi della combustione generati nell’incendio sono stati verificati i dati raccolti dalle centraline di rilevamento della qualità dell’aria più prossime all’impianto Aamps (via La Pira e Eni a Stagno) che non hanno registrato alterazioni significative dei parametri monitorati.

È stato inoltre verificato che le acque di risulta delle attività di spegnimento sono state in parte inviate, tramite la rete di raccolta delle acque meteoriche, alle vasche dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e in parte aspirate dall’area dell’incendio mediante l’utilizzo di un auto spurgo: come spiega Arpat tutte le acque così raccolte saranno inviate, previa caratterizzazione, a opportuni impianti di trattamento rifiuti per il loro smaltimento.