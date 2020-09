Incentivi alla geotermia, il Fer 2 è pronto a intraprendere l’iter europeo

Nardini: il ministro Provenzano ha «confermato che il decreto per il ripristino degli incentivi per la geotermia è pronto»

[7 Settembre 2020]

Nuovi indizi in merito al Fer 2, l’atteso decreto governativo che – questo l’auspicio – reintroduca tra gli altri gli incentivi volti a sostenere la produzione di energia elettrica da una fonte rinnovabile come la geotermia. La fonte stavolta è il ministro per la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano, a Volterra nel fine settimana durante una visita organizzata dalla consigliera regionale Alessandra Nardini.

Come riporta Nardini, il ministro ha «confermato che il decreto per il ripristino degli incentivi per la geotermia è pronto, come già dichiarato dalla sottosegretaria Morani, e che il Governo e il Pd sono impegnati a supportare l’iter a livello europeo».

Il decreto, atteso da tempo, però ancora non è stato pubblicato: nell’ultimo incontro al ministero dello Sviluppo economico, come riportato a giugno dal governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, la sottosegretaria Alessia Morani «ha assicurato che gli incentivi per la geotermia erano stati reintrodotti e che l’atto sarebbe uscito entro l’estate, dopo il parere delle Politiche agricole».

Una posizione ribadita a metà luglio anche dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: «Il ministero dello Sviluppo economico sta lavorando per concludere al più presto il Dm Fer 2, il quale è stato aggiornato con le disposizioni legislative intervenute in materia di biogas e biomasse ed al momento è oggetto di confronto con i ministeri dell’Ambiente e delle Politiche agricole, chiamati a esprimere il proprio concerto».

Stando all’aggiornamento portato dal ministro Provenzano, adesso sembra essere arrivato il momento del confronto europeo sul testo: come già avvenuto a suo tempo con il decreto Fer 1, infatti, anche il Fer dovrà ottenere il via libera da Bruxelles.

L. A.