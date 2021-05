Irene Heemskerk a capo del Centro sul cambiamento climatico della Banca Centrale Europea

Riunirà e guiderà la politica climatica della BCE

[3 Maggio 2021]

Il Centro sul cambiamento climatico modellerà e guiderà l’agenda climatica della BCE

Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) ha nominato Irene Heemskerk a capo del Centro per il cambiamento climatico della BCE, la sua attività inizierà il prossimo 15 giugno. Il centro sul cambiamento climatico della BCE è una nuova unità che è stata istituita all’inizio di quest’anno per riunire il lavoro sulle questioni climatiche svolto da diversi settori della banca. La BCE spiega che «Il centro sul cambiamento climatico modellerà e guiderà l’agenda climatica della BCE internamente ed esternamente, basandosi sulle competenze di tutti i team che già lavorano su temi legati al clima».

La signora Heemskerk riferirà direttamente alla presidente della BCE, Christine Lagarde che ha sottolineato: «Il centro sul cambiamento climatico concentrerà gli sforzi della BCE per affrontare il cambiamento climatico. Irene Heemskerk porta l’esperienza, la conoscenza e l’entusiasmo necessari per guidare il lavoro del centro sul cambiamento climatico e per rafforzare il ruolo della BCE nella lotta contro il cambiamento climatico nell’ambito del suo mandato».

La Heemskerk, 45 anni, ha conseguito un master in diritto internazionale ed europeo all’università di Leiden e un master in diritto all’Accademia di diritto dell’Aia. Fa parte dell’Advisory Board dell’International union for conservation of nature (Iucn) per l’iniziativa Finance for Nature.

Attualmente lavora come Sustainability Fellow alla Fondazione International Financial Reporting Standards (IFRS). Dal dicembre 2017 al dicembre 2020 è stata advisor del Chair of the Network for Greening the Financial System della Nederlandsche Bank, precedentemente aveva ricoperto vari incarichi presso la stessa banca. Tra ottobre 2014 e dicembre 2016, la Heemskerk ha anche lavorato come project manager per la revisione del Codice di Corporate Governance al ministero degli affari economici dei Paesi Bassi.