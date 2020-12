Its Energia e Ambiente, un percorso di alto apprendistato per trovare subito lavoro

Si chiama Energia e Ambiente 4.0 il piano formativo di due anni, rivolto a 20 giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore

[16 Dicembre 2020]

Una modalità di apprendimento perfettamente integrata con il sistema imprenditoriale e lavorativo che rappresenta al meglio la mission dell’Istituto tecnico superiore (Its) Energia e Ambiente: contratto di lavoro immediato nell’ambito di un percorso di formazione altamente innovativo. La fondazione Its Energia e Ambiente apre così le candidature per un numero di 20 apprendisti che verranno assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca da importanti imprese del settore energetico e ambientale.

Un’iniziativa, realizzata grazie al contributo della Regione Toscana e Ministero del Lavoro, che prevede per i giovani nella doppia veste di studenti/lavoratori, avvieranno un progetto lavorativo qualificante che sfocerà nel conseguimento di un titolo di studio riconosciuto a livello ministeriale, quello di “Tecnico superiore dei sistemi energetici e ambientali”.

Si chiama Energia e Ambiente 4.0 il piano formativo di due anni, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, che prevede di 800 ore formazione esterna, da svolgere presso le sedi didattiche e laboratoriali dell’Its, e 1200 ore di formazione interna da realizzare presso le sedi delle aziende coinvolte. Quest’ultime avranno la possibilità di seguire da vicino il percorso formativo del giovane assunto, che in tal modo potrà sviluppare professionalità tecniche funzionali alla realtà lavorativa dove è stato inserito.

«Un modello formativo all’avanguardia e in linea con esperienze già consolidate a livello europeo, che offre – commenta Francesco Macrì, presidente di Estra e della fondazione – una grande opportunità per i giovani e per il loro immediato inserimento lavorativo in un settore, quello dell’ambiente e dell’energia, sicuramente attrattivo e strategico per il rilancio del Paese».

Molte le aziende di livello regionale e nazionale coinvolte nel percorso e che garantiranno agli iscritti un vero e proprio contratto di lavoro. Tra le altre la fondazione cita Abb Evi spa e Power-One Italy spa di Terranuova Bracciolini, Estraclima a Prato, Piccini Paolo spa e C.R. impianti in Val Tiberina, Sei Toscana e Gesco a Siena, Alia spa e Erre energie srl nell’area fiorentina.