Kaboom! L’economia circolare si stampa in 3D

La collaborazione tra R3direct e Revet sul riciclo delle plastiche miste sbarca a Bologna

[9 Settembre 2020]

Il plasmix rappresenta la frazione plastica della raccolta differenziata più difficile da riciclare, eppure non possiamo evitare di farci i conti, dato che questa frazione eterogenea rappresenta circa il 50% di tutti gli imballaggi plastici raccolti. È possibile avviarla a riciclo e trarne ri-prodotti di qualità? Kaboom, il laboratorio urbano per la transizione circolare, in programma in piazza dell’Unità a Bologna il 12 e 13 settembre, propone di toccare con mano questa possibilità.

Simbolo della due giorni infatti sarà un’installazione realizzata da Wasp con il partner tecnico R3direct (srl lucchese) che ha stampato una serie di sgabelli a partire dal granulo riciclato da Revet. In mostra anche una stampante 3D Delta WASP 3MT Industrial 4.0, con l’obiettivo di mostrare come il modello “take-make-dispose” (estrarre, produrre, consumare e smaltire) possa evolversi con il passaggio al concetto “reduce-reuse –recycle” (ridurre-riutilizzare-riciclare).

Dal lontano 2013, infatti, Revet porta avanti attraverso un processo di riciclo a km zero: la componente poliolefinica delle plastiche miste delle raccolte differenziate toscane viene riciclata a Pontedera, producendo profili per l’arredo urbano e granuli adatti alla stampa di manufatti anche di alta gamma.

In questo contesto la collaborazione tra R3direct e Revet sulla stampa 3D dei granuli ottenuti dal riciclo delle plastiche miste ha già portato alla nascita di numerosi oggetti di design, come ad esempio la lampada Magma, esposta anche a Parigi e al Fuorisalone di Milano dell’anno scorso.