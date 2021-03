La piscina geotermica dell’Amiata sarà pronta entro l’estate 2022

L’impianto, interamente finanziato da Enel green power, sta sorgendo in località Aiole al confine tra Arcidosso e Santa Fiora

[4 Marzo 2021]

C’è una nuova deadline per la piscina geotermica in corso di realizzazione sull’Amiata in località Aiole, ovvero al confine tra i Comuni di Arcidosso e Santa Fiora: estate 2022. È quanto comunicano da Enel green power, che ha in carico le operazioni per un investimento complessivo inizialmente previsto nell’ordine di 2 milioni di euro.

In virtù del Protocollo d’intesa firmato con la Regione Toscana nel marzo 2016, Egp donerà l’infrastruttura ai Comuni e al territorio amiatino come ulteriore forma di compensazione per la realizzazione della centrale geotermoelettrica di Bagnore 4 (inaugurata a luglio 2016 in località Fonte del Saragio, Santa Fiora).

«I rappresentanti di Enel green power – informano dall’azienda – hanno recentemente incontrato i sindaci di Arcidosso e Santa Fiora, Jacopo Marini e Federico Balocchi, per tutti gli aggiornamenti del caso sullo stato di avanzamento dei lavori e sui prossimi step. I sindaci hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto e per il calendario degli interventi in corso ed in programma, che consentiranno di completare la piscina, dotata di tutte le opere accessorie, in meno di un anno e mezzo».

L’impianto sarà di 1.850 metri quadrati con copertura in legno lamellare, esterni in vetro e tre vasche interne, di cui una semi-olimpionica da 25×16,8 metri, una per bambini e la terza dedicata a fitness, acqua-gym e riabilitazione. Il calore geotermico, a conferma dell’importanza dei cosiddetti altri usi della geotermica, sarà utilizzato per riscaldare sia l’acqua che l’ambiente, consentendo significativi risparmi nell’esercizio dell’impianto.

Ad oggi sono state completate le attività relative alle opere in cemento armato, alla copertura, alle vasche e alle colonne di interfaccia esterne; attualmente, è in corso l’installazione delle componenti per il trattamento acqua delle vasche ed è nella fase conclusiva anche la posa serramenti e contropareti interne. Inoltre, sono già state organizzate le gare d’appalto per l’assegnazione di tutte le attività utili al completamento dell’opera, dagli impianti elettrici a quelli di climatizzazione e areazione fino al’impianto idronico e alle integrazioni edili interne ed esterne.

I lavori si concluderanno dunque entro l’estate 2022, con la consegna della struttura finita e pronta ad essere presa in gestione.

La realizzazione della piscina geotermica si inserisce in un contesto dove il calore naturalmente presente nel sottosuolo viene impiegato non “solo” per produrre energia da una fonte rinnovabile, ma anche per favorire la diversificazione del tessuto economico: uno sviluppo turistico di tipo naturalistico, tecnologico ed enogastronomico, di cui fanno parte anche i poli museali geotermici, le manifestazioni naturali, i percorsi di trekking geotermico, le vie dello slow food geotermico, le iniziative culturali e didattiche legate agli impianti.