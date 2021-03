La transizione dell’Africa verso la sostenibilità, al via la call for papers per il workshop Seeds

[16 Marzo 2021]

Se il secolo scorso è stato dominato dall’Occidente, in quello che stiamo vivendo gli equilibri di potere si stanno spostando sempre più ad est – trainati dalla Cina – e presto l’ago della bilancia punterà anche a sud: fosse anche solo per fattori demografici, l’Africa è chiamata a recuperare nel corso dei prossimi decenni un ruolo di primo piano nello scacchiere globale.

E il Continente nero dovrà presto diventare verde, con un salto tecnologico e culturale che non ripeta gli errori di cui noi occidentali siamo stati i primi fautori. Quali sono dunque le prospettive in campo? Una preziosa occasione per fare il punto della situazione arriva con il workshop Africa in the Sustainability transition: behavioral change and political economy perspectives, organizzato dal centro di ricerca interuniversitario Seeds (Sustainability, environmental economics and dynamics studies) per il 24-25 in modalità auspicabilmente mista tra online e in presenza, e che vedrà come relatrice principale Lucia Corno dall’Università Cattolica di Milano.

Nel frattempo si è aperta la call for papers, con l’invito da parte di Seeds a presentare nuovi lavori di ricerca (compresi quelli ancora in fasi preliminari) durante il seminario, che spazino dalla macroeconomia della sostenibilità agli studi demografici, dai modelli di economia circolare alla gestione delle risorse naturali o dello sviluppo urbano e rurale.

I lavori di ricerca dovranno essere inviati agli indirizzi email mzzmsm@unife.it e info@sustainability-seeds.org entro il 15 aprile: nel file allegato di seguito è possibile trovare tutte le specifiche necessarie.