L’economia circolare nella transizione ecologica, spiegata da Cercis

Il 22 aprile workshop internazionale dal Centro per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi nato all’Università di Ferrara

[14 Aprile 2021]

Cercis, il Centro per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi nato all’Università di Ferrara nel 2019, il 22 aprile sarà il perno di workshop internazionale pensato per contestualizzare la sfida della circolarità all’interno di quella ben più ampia della transizione ecologica.

Con l’intervento di ospiti di spessore internazionale come Oriana Romano (Ocse) e Will McDowall (University College London), il workshop Cercis in bloom – Circular economy and transition – cui sarà possibile partecipare da remoto, vista la pandemia in corso – punta a stimolare il dibattito in cortso sull’attuazione delle strategie di economia circolare da diverse prospettive: sarà indagato in particolare l’impatto dell’economia circolare sulla società – sul quale resta ancora molto da lavorare –, i cambiamenti comportamentali necessari per dare gambe alla circolarità, le prospettive delle imprese nel merito e le varie declinazioni geografiche di un concetto che col passare degli anni diventa sempre più diffuso ma assai meno praticato.

A livello globale, infatti, si stima che a livello globale vengano consumate 100 miliardi di tonnellate di materiali ogni anno ma solo l’8,6% proviene da recupero. L’Italia non fa molto meglio, per essere un Paese di antica industrializzazione benché afflitto da una cronica carenza di materie prime: a livello nazionale consumiamo circa 500 milioni di tonnellate l’anno di materie prime, e il tasso di utilizzo circolare di materia è fermo al 19,3%. C’è molto da migliorare, dato che l’Ue punta a raddoppiare l’impiego di materiali riciclati nel Vecchio continente entro il 2030.