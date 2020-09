Negli impianti esauriti emissioni abbattute fino al 100%

Life Re Mida, la gestione made in Tuscany del biogas da discarica in vetta all’Europa

Il progetto è arrivato tra i finalisti dei Best Life Awards, e adesso ogni cittadino può sostenere la candidatura

[10 Settembre 2020]

Il progetto Life Re Mida è arrivato tra i finalisti dei Best Life Awards, l’iniziativa della Commissione Ue che premia i progetti Life più innovativi: un successo tutto toscano cui i cittadini toscani (e non) possono ora dare la spinta decisiva, votandolo grazie al Life Citizens’ Prize che consente di esprimere la propria preferenza.

Re Mida, un progetto condotto dal dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Firenze in collaborazione con Regione Toscana, Sienambiente e Csai, ha dimostrato sul campo la sua utilità. Iniziato nel 2016 (con un co-finanziamento Ue da oltre 500mila euro) e concluso nel 2018, Life Re Mida ha sperimentato un sistema innovativo di biofiltrazione naturale in grado di abbattere i gas serra emessi dalle discariche in post-gestione: nelle discariche esaurite e in post gestione si assiste infatti alla riduzione delle concentrazioni di metano nel gas prodotto, al punto da rendere né tecnicamente né economicamente sostenibile la sua combustione ai fini del recupero energetico. I risultati sono stati tanto incoraggianti – sia nella riduzione delle emissioni climalteranti sia di quelle odorigene – da divenire non solo la base delle Linee guida regionali, ma anche da promuovere la revisione e l’aggiornamento della Landfill Directive (Direttiva sulle discariche) europea.

La gestione delle discariche in esaurimento in Toscana ha trovato così la sua chiave di volta: sistemi filtranti a base di compost, in un’ottica dunque pienamente circolare. La ricerca infatti, come già spiegato su queste pagine, ha avuto ottimi risultati poiché le emissioni di metano e odorigene sono state abbattute con una percentuale variabile compresa tra il 40 e il 100%. Lo dimostrano le applicazioni di Re Mida realizzate nelle discariche esaurite “il Pero” di Castiglion Fibocchi (AR) e “Le Fornaci” di Monticiano (SI), dove sono stati installati i sistemi di biofiltrazione tramite ossidazione biologica.

Adesso si tratta di votare Re Mida per sostenerlo in Ue, ed è possibile farlo QUI seguendo tre veloci step:

1 – Clicca su VOTE FOR THIS PROJECT

2- Inserisci la tua mail per ricevere la mail di validazione del voto

3- Conferma il voto aprendo il link ricevuto nella mail

I progetti vincitori saranno scelti da una giuria di importanti membri. Il vincitore sarà svelato il 21 ottobre durante la cerimonia dei Life Awards che sarà fra i principali eventi della EU Green Week.