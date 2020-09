Lo sviluppo sostenibile tra una popolazione che invecchia e l’avvento di nuove tecnologie

Il 30 settembre un webinar Seeds per illustrare i contenuti dell’ultimo rapporto sviluppato per l’Agenzia europea dell’ambiente

[23 Settembre 2020]

Per raggiungere l’obiettivo di uno sviluppo realmente sostenibile non è possibile occuparsi “solo” degli aspetti ambientali del problema: occorre lavorare in contemporanea sulla dimensione sociale e quella ambientale, attraverso un approccio integrato che sappia incrociare la complessità del mondo in cui tutti siamo immersi.

Un approccio che è il vero punto di forza del rapporto The sustainability transition in Europe in an age of demographic and technological change: An exploration of implications for fiscal and financial strategies, pubblicato dall’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) grazie alla fondamentale collaborazione con Seeds, il prestigioso centro di ricerca interuniversitario Sustainability, environmental economics and dynamics studies che sta attraversando un’importante fase d’espansione (sono già otto gli Atenei italiani legati nell’impresa).

Sarà proprio Seeds a presentare i contenuti del report all’interno di un webinar liberamente accessibile (è richiesta solo l’iscrizione mandando un’email a sustainability.transition.eea@gmail.com), in agenda il 30 settembre a partire dalle 9.30.

Di seguito in allegato il programma di dettaglio.