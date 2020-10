Ministero dell’Ambiente, in un solo giorno 500 esercenti si sono registrati per il bonus mobilità

Costa: «Significa che si sente la necessità di mobilità sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario»

[20 Ottobre 2020]

È partita ieri l’iter per il bonus mobilità dedicato alle bici e non solo, che prevede come primo step la registrazione degli esercenti di settore sulla piattaforma web a loro dedicata: si tratta dello strumento necessario per partecipare al programma che eroga agevolazioni fino al 60% del valore del mezzo acquistato con un buono che non può superare i 500 euro.

Un inizio che è segnale di grande attenzione verso questa misura, dato che nell’arco di 24 ore sono già 500 le registrazioni di cui dà conto il ministero dell’Ambiente.

Come ricordano dal dicastero, si sono registrati coloro che vendono biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita, handbike, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come monopattini, hoverboard e segway, servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture.

«È un’ottima risposta – commenta il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – Significa che si sente la necessità di mobilità sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario. Usare la bicicletta o un veicolo elettrico o ancora i servizi di mobilità condivisa comportano meno inquinamento nelle nostre città e una maggiore tutela della nostra salute, versante sul quale stiamo insistendo come ministero dell’Ambiente, come dimostrano anche il recente stanziamento per gli spostamenti casa-scuola – 20 milioni di euro – e il decreto sulla riforestazione urbana».