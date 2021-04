Monterotondo M.mo, dalle risorse geotermiche nuovi incentivi per efficientare le abitazioni

Da CoSviG, di concerto con il Comune, un bando per erogare contributi utili a migliorare il comfort abitativo, garantire risparmi in bolletta e a ridurre le emissioni di gas serra

[16 Aprile 2021]

Per ridurre ulteriormente i consumi energetici e le conseguenti emissioni di gas serra e inquinanti sul territorio, il Comune geotermico di Monterotondo Marittimo ha deciso di incentivare interventi di efficientamento generale di tutti gli edifici ad uso abitativo censiti sul territorio comunale.

Un’occasione che arriva tramite un apposito bando predisposto dal CoSviG, il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche, e che riguarda le annualità 2021-2022-2023 (ma saranno comunque finanziabili progetti avviati a partire dal primo gennaio 2020).

Gli interventi di efficientamento oggetto del bando spaziano da target di miglioramento prettamente energetico – come il cappotto termico e del tetto – a interventi sui sistemi di illuminazione e anche di erogazione dell’acqua. Si parla di contributi pari al 35-40% delle spese ammesse, per singoli importi che oscillano dai 1.000 ai 2.500 euro.

Il bando rappresenta così un’importante occasione di sostegno per lo sviluppo sostenibile del territorio, ricalcando iniziative – come quella del superbonus 110% – intraprese a livello nazionale. Ad oggi infatti in Italia il 27% delle emissioni climalteranti e il 28% dei consumi energetici arriva dal settore civile con 47 Mtep di energia, in crescita, per una spesa di 40,8 miliardi di euro per le famiglie; al contempo la voce più rilevante dei consumi energetici (il 70%) è quella dei consumi termici, ossia riscaldamento e raffreddamento.

Intervenire sull’efficienza energetici degli edifici risulta dunque fondamentale, sia per i risparmi economici e il maggiore comfort abitativo in grado di garantire ai cittadini, sia per formulare iniziative concrete contro la crisi climatica in corso.

Per maggiori informazioni sul bando e sulle relative modalità di partecipazione, la documentazione integrale è disponibile qui: https://www.cosvig.it/bando/bando-concessione-contributi-per-efficientamento-energetico-monterotondo-m-mo/.