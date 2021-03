Nextchem e Agilyx insieme per recuperare componenti chimici dai rifiuti plastici

Firmato un accordo per lo sviluppo a livello mondiale di progetti basati sulla pirolisi

[15 Marzo 2021]

NextChem, la controllata del gruppo Maire Tecnimont votata alla green economy, ha firmato un accordo per «supportare lo sviluppo di impianti di riciclo chimico avanzato a livello mondiale» con la Agilyx Corporation, in grado di ottenere da rifiuti plastici misti (plasmix) nuovi componenti chimici come olefine e carburanti.

L’accordo prevede che NextChem sarà il partner tecnologico ed Epc (Engineering, procurement, construction) di Agilyx, che invece contribuirà con la propria tecnologia avanzata di pirolisi. Come spiegano da NextChem «la tecnologia proprietaria di Agilyx di riciclo chimico è in grado di trasformare la plastica post-consumo in componenti chimici con le stesse caratteristiche dei prodotti originali, con la possibilità di riutilizzarli in modo continuo, aumentando così il recupero della plastica che non può essere riciclata con i metodi tradizionali».

Si tratta di tecnologie di crescente interesse sul mercato nazionale e internazionale: un anno fa un’altra società di primaria importanza nel comparto, Versalis – ovvero la società chimica di Eni – ha puntato sulla pirolisi per la valorizzazione delle plastiche post-consumo. Al di là delle differenze tra i vari brevetti industriali, la pirolisi si configura generalmente come un processo con apporto di calore e in assenza di ossigeno, dal quale si ottiene un gas di sintesi (syngas) a sua volta impiegabile per vasi usi industriali; nel caso gemello della gassificazione, invece, il syngas è il risultato di un processo che prevede una parziale ossidazione dei materiali tramite l’impiego di ossigeno.

Obiettivo della partnership tra NextChem e Agilyx, in questa fase iniziale, è sviluppare una serie di progetti di riciclo chimico per terze parti. Il focus iniziale sarà su due progetti già identificati, uno in Europa e uno in Sud America.

«Siamo orgogliosi – commenta Pierroberto Folgiero, ad di Maire Tecnimont e di NextChem – di aggiungere questa nuova partnership con Agilyx al nostro portafoglio e di sviluppare ulteriormente il nostro paniere di soluzioni tecnologiche per la circular economy, che comprende l’upcycling, il waste to chemicals, il waste to fuels, la polimerizzazione e ora anche la conversione termochimica (pirolisi). Siamo fortemente impegnati a trovare soluzioni per la sostenibilità della plastica lungo il suo ciclo di vita per contribuire a una nuova economia circolare e low carbon».

«Questa alleanza rappresenta un’accelerazione per Agilyx – aggiunge l’ad della società, Tim Stedman – verso l’espansione della nostra presenza e dello sviluppo della nostra tecnologia di riciclo avanzato in tutto il mondo. NextChem è leader a livello mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di progetti e tecnologie per la transizione energetica e per la circular economy e siamo lieti di collaborare con loro mentre cerchiamo di espandere le nostre licenze tecnologiche».