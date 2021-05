Overshoot day, la Provincia di Siena potrebbe aver azzerato il suo debito col pianeta

Mentre per sostenere lo stile di vita dell’italiano medio servirebbero circa 3 pianeti Terra, questa fetta di Toscana mostra che un equilibrio più sostenibile è già possibile

[13 Maggio 2021]

di

Luca Aterini

Cade oggi l’Overshoot day italiano, ovvero la data in cui l’Earth Overshoot day cadrebbe se ciascun cittadino del mondo avesse lo stesso stile di vita e gli stessi livelli di consumo di un italiano medio.

In altre parole, la data odierna segnala il fatto che l’impronta ecologica (proxy per consumo di risorse) è circa 3 volte più grande della “biocapacità” (che indica la disponibilità di risorse)», come riassumono dall’Alleanza territoriale carbon neutrality Siena.

Se questo è lo sconfortante dato medio nazionale, è altrettanto vero che restringendo ulteriormente il campo d’osservazione è possibile osservare come modelli di transizione ecologica cui ispirarsi per poter cambiare rotta esistono già: probabilmente il migliore in Italia è proprio quello offerto dal territorio senese.

In primis, la provincia senese è riuscita a traguardare – ormai dal 2011 – un risultato che l’Europa intera si prefigge di raggiungere solo entro il 2050: azzerare le emissioni nette di gas serra, per contrastare la crisi climatica in corso. In realtà il bilancio locale dei gas serra è ancora migliore, dato che viene assorbito un ammontare di CO2eq pari al 101% di quella emessa (dato 2019, certificato ISO 14064 dal gruppo di Ecodinamica dell’Università di Siena).

Ma il livello raggiunto dalla provincia di Siena in termini di sostenibilità potrebbe essere ancora più marcato, e l’arrivo dell’Overshoot day italiano offre una pietra di paragone particolarmente preziosa.

«Circa 15 anni fa – spiegano nel merito dall’Alleanza territoriale – con il progetto SPIn-Eco fu realizzato il primo bilancio fra impronta ecologica e biocapacità per la Provincia di Siena. Lo studio (Bagliani et al., 2008) evidenziò un sostanziale pareggio fra i due parametri: erano utilizzate tante risorse quante annualmente prodotte. Gli studi sul bilancio dei gas serra della Provincia di Siena mostrano che, da allora, le emissioni di anidride carbonica emesse in atmosfera sono diminuite di poco meno del 20%, con conseguente abbassamento del valore di impronta ecologica. Forse rifacendo i calcoli oggi, il nostro Overshoot day sarebbe il 31 dicembre?». Una domanda cui sarebbe assai utile rispondere con precisione.