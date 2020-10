Decreto Agosto, arriva il via libera del Senato. Il testo passa ora alla Camera

Plastica, presto anche l’Italia potrà produrre bottiglie e vaschette in Pet 100% riciclato

Ferrazzi: eliminata «la folle norma (presente solo da noi) che costringeva ad usare almeno il 50% di materia vergine»

[6 Ottobre 2020]

Con 148 sì contrapposti a 117 no, l’aula del Senato ha rinnovato oggi la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo del ddl (1925) conversione in legge del decreto Agosto, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Il testo, che adesso approderà alla Camera, contiene anche un’importante novità per l’economia circolare italiana e in particolare per il riciclo della plastica.

Nei giorni scorsi infatti è passato in commissione Bilancio del Senato un emendamento avanzato da Andrea Ferrazzi (Pd) che permetterà di produrre bottiglie e vaschette per alimenti in polietilentereftalato (Pet) totalmente proveniente da riciclo.

«Ora è possibile anche in Italia produrre bottiglie in plastica riciclata (rPet) al 100%», conferma Ferrazzi, il cui emendamento elimina «la folle norma (presente solo da noi) che costringeva ad usare almeno il 50% di materia vergine».

Il decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 113, stabili­sce infatti che le bottiglie e vaschette per alimenti in una plastica pregiata come il Pet possano essere fatti al massimo per metà da materiale riciclato. Chi pensa che la disposizione nasca da esigenze di natura squisitamente sanitaria, sbaglia. Infatti il medesimo decreto stabilisce anche che il limite non si applica alle bottiglie in plastica riciclata realizzate in altri Paesi dell’Unione europea: di fatto, dunque, si tratta soltanto di un freno all’impiego di plastica riciclata e alla relativa filiera industriale italiana. Una stortura che già nei mesi scorsi il ddl “Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del Pet utilizzato negli imballaggi per alimenti”, di iniziativa di Ferrazzi e sottoscritto da 47 parlamentari di maggioranza e opposizione, ha tentato di sanare, riuscendo adesso nell’intento attraverso il decreto Agosto.

«L’emendamento – spiega Ferrazzi – prevede per il 2021 una fase transitoria e sperimentale dell’applicazione delle nuove norme che si stabilizzeranno con la successiva legge di bilancio. È un grande impulso anche alle aziende italiane che sono leader nel riciclo. Si tratta, pertanto, di un passo importante tanto dal punto di vista economico quando da quello ambientale poiché consentirà di abbattere sensibilmente le emissioni nocive derivate dall’impiego di plastica vergine».