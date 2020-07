Pomarance, investimenti da 2,5 milioni di euro in viabilità grazie (anche) alla geotermia

La sindaca Bacci: «Investimenti fondamentali per il nostro territorio resisi possibili grazie alla fattiva e determinante collaborazione degli Enti coinvolti». Comune, Provincia di Pisa, Regione Toscana e CoSviG

[13 Luglio 2020]

di

Luca Aterini

Dopo l’attenuazione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 riprendono di gran lena gli investimenti per migliorare la viabilità sul territorio di Pomarance e più in generale della Provincia di Pisa, alimentati dalle risorse geotermiche. Interventi importanti, che in tutto valgono 2,5 milioni di euro.

In relazione agli impegni assunti con i protocolli sottoscritti con Regione Toscana, Provincia di Pisa e CoSviG (il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche), il Comune di Pomarance ha infatti annunciato oggi il prossimo avvio di tutti gli interventi programmati sulla viabilità di interesse, provinciale e comunale, che risolveranno storiche criticità presenti su alcuni importanti tratti.

«Diamo finalmente corso ad una serie di investimenti fondamentali per il nostro territorio e resisi possibili grazie alla fattiva e determinante collaborazione degli Enti coinvolti – dichiara la sindaca Ilaria Bacci insieme alla Giunta comunale – investimenti che contribuiranno nel brevissimo periodo a rendere più sicura ed adeguata la viabilità locale alle necessità della cittadinanza e delle imprese. Un doveroso ringraziamento va pertanto alla Regione Toscana alla Provincia di Pisa e a CoSviG, oltre che alla cittadinanza che dovrà sopporterà i disagi derivanti dall’esecuzione dei lavori in vista però di un permanente miglioramento della viabilità».

Come spiegano dall’Amministrazione comunale, proprio in questi giorni infatti sono in consegna una serie di lavorazioni. Oltre a tutti quelli già realizzati nel corso degli ultimi due anni, si segnala in particolare la consegna dei lavori per la sistemazione del tratto di frana in località Bulera lungo la SP 27 di Montecastelli.

Nel mese di luglio inizieranno così i lavori di sistemazione definitiva per un importo di complessivi € 1.000.000 e la cui conclusione è prevista entro gennaio 2021. Nei pressi dell’abitato di San Dalmazio sulla SP 27 di Montecastelli è attualmente in progettazione l’intervento di sistemazione definitiva della frana sotto strada con la previsione di impegno finanziario di € 200.000. Restando nel tratto di viabilità tra Montecastelli e San Dalmazio, l’intervento già finanziato per € 150.000 sul ponte del Pavone richiede ulteriori studi e progettazioni dovuti alla natura architettonica del bene come richiesto dalla Soprintendenza di Pisa e maggiori stanziamenti al fine di conservarne il valore storico.

I lavori di definitiva sistemazione della frana lungo la SP 49 di Lustignano prima del centro abitativo saranno consegnati il 14 luglio, per un importo di €150.000, e si concluderanno entro la fine dell’anno. Spostandosi sul versante occidentale del Comune inizieranno a breve gli interventi sulle frane presenti lungo la SP 47 di Micciano al km 12+250 per un importo complessivo di € 250.000,00. La fine lavori è prevista entro Novembre. Altri importanti interventi saranno eseguiti sempre in località di Micciano sulle frane presenti lungo la SP 47 tra il km 6+960 ed il km 8+010. Il progetto sarà affidato entro l’estate per un importo di € 850.000,00. Infine per quanto riguarda le manutenzioni finanziate direttamente dalla provincia con € 40.000,00 si segnalano interventi di messa in sicurezza in particolare sulla Sp 47 di Micciano e sfalcio dell’erba lungo tutte le tratte.

«Si tratta di lavori messi a punto dalla nostra Amministrazione provinciale per la sicurezza diffusa della viabilità sul nostro territorio – precisa il presidente Massimiliano Angori – A fronte di alcuni disagi per i cittadini, con i quali ci scusiamo, l’obiettivo è stato infatti quello di ripartire coi lavori non appena il lockdown si è esaurito e la situazione di emergenza sanitaria ce lo ha concesso. Ora siamo al lavoro con una serie di importantissime lavorazioni su tutto il territorio provinciale, nell’ottica sia di migliorare la viabilità sia di fungere da volano anche per la ripartenza operativa del tessuto economico locale. Nello specifico, inoltre, gli interventi sul territorio di Pomarance rappresentano dei lavori di importanza strategica e significativa, da tempo attesi dalla comunità locale».

E dopo questo importante passo avanti, è già nel mirino lo step successivo: «Ultimati questi interventi sulla viabilità territoriale l’obiettivo imprescindibile e non più procrastinabile – sottolinea la sindaca Bacci – è quello condiviso da tutti gli Enti di un definitivo ammodernamento del tracciato e relativa messa in sicurezza della SR 439, nel tratto dal bivio della bonifica a Saline di Volterra».