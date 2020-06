Primo grande investimento di Eni nell’eolico italiano, con Asja

Al via i lavori per tre progetti da 35,2 MW totali: la connessione alla rete elettrica è prevista per il terzo trimestre del 2021

[23 Giugno 2020]

Eni, multinazionale leader nell’oil&gas, si affaccia nel mondo dell’eolico italiano con un primo grande investimento sull’energia del vento che soffia in Puglia: il Cane a sei zampe ha infatti siglato con Asja Ambiente Italia – società attiva dal 1995 nel settore delle rinnovabili – un accordo per la cessione di tre progetti eolici per un totale di 35,2 MW.

I lavori inizieranno nelle prossime settimane e la connessione alla rete elettrica è prevista per il terzo trimestre del 2021.

I tre impianti saranno dotati di 16 aerogeneratori V-110 da 2,2 MW ciascuno, per una produzione annuale di oltre 81 GWh di energia elettrica rinnovabile utile a soddisfare i fabbisogni di 383.000 famiglie.

«Siamo molto orgogliosi di affiancare Eni nel suo processo di decarbonizzazione – commenta Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asja – da oltre 25 anni siamo impegnati per ridurre le emissioni climalteranti producendo energia da fonti rinnovabili». Con la speranza che questo sia solo il primo segnale di un’inversione di rotta anche per Eni.