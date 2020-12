Riceviamo e pubblichiamo

Rifiuti speciali, la Cgil: «Un errore pensare che gli impianti siano il problema, è vero il contrario»

In attesa che la magistratura «faccia chiarezza nelle indagini che stanno coinvolgendo le aziende Semit e Scapigliato», il sindacato sottolinea la necessità di «maggiore trasparenza e una dotazione impiantistica adeguata»

[21 Dicembre 2020]

In attesa che la magistratura faccia chiarezza e accerti le responsabilità nelle indagini che stanno coinvolgendo le aziende Semit e Scapigliato, riteniamo opportuno ribadire l’importanza di tutelare ambiente e salute dei cittadini.

In relazione alle politiche di contrasto al traffico illecito dei rifiuti servono soluzioni concrete e efficaci. Al fine di prevenire illegalità e infiltrazioni mafiose chiediamo alla Regione Toscana di dotarsi di uno strumento di pianificazione e controllo avente ad oggetto i rifiuti speciali: è infatti giunto il momento che si conosca puntualmente chi sia a produrre rifiuti speciali, quale quantità siano prodotte e quali siano gli impianti in cui essi vengono trattati e smaltiti. Serve insomma assoluta trasparenza.

Oggi una parte dei nostri rifiuti viene spedita fuori Regione: il rischio è che a seguito della mancanza di adeguati controlli si possano sviluppare attività illecite. Lo smaltimento dei rifiuti speciali organizzato in questo modo rischia insomma di favorire l’illegalità.

È chiaro che la dotazione impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti deve essere adeguata alla produzione degli stessi e quindi non bisogna cadere nell’errore di pensare che gli impianti siano il problema: è esattamente il contrario. Tali impianti rappresentano la soluzione e dunque devono esser presenti in numero adeguato e localizzati in modo strategico. La presenza di simili strutture è fondamentale per mantenere o attrarre sul territorio importanti realtà aziendali.

Abbiamo quindi bisogno che si mantengano in sicurezza gli impianti presenti sul territorio e con essi i lavoratori, e che ci sia la volontà politica e imprenditoriale di adeguare il sistema. Importante dunque chiedere al governo regionale e nazionale di dotarsi immediatamente di strumenti normativi che garantiscano il massimo della trasparenza a tutela dell’ambiente e della salute.

Un mercato abbandonato al profitto e che non curi sviluppo ecocompatibile e riciclo virtuoso produce gli episodi a cui stiamo assistendo anche sul nostro territorio.

di Cgil provincia di Livorno e Fp-Cgil provincia di Livorno