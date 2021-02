Rosignano, l’estensione del porta a porta slitta a dopo l’estate a causa della pandemia

I servizi pubblici come quelli d’igiene urbana hanno mostrato tutta la loro essenzialità anche nelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria, e andare a incidere profondamente sul loro funzionamento senza un’adeguata fase preparatoria potrebbe essere controproducente: per questo dopo il buon avvio della raccolta rifiuti porta a porta a Rosignano Marittimo e nelle frazioni collinari, Comune e Rea – ovvero la società operativa locale che gestisce i servizi d’igiene urbana nell’ambito di Retiambiente – hanno deciso di rinviare a dopo l’estate la sua introduzione a Solvay, Castiglioncello e Vada.

«Trattandosi di un’importante novità che andrà a modificare le abitudini quotidiane di privati cittadini e numerose attività economiche, sarà necessario – spiegano dal Comune – organizzare incontri in presenza rivolti a singoli cittadini, famiglie e operatori commerciali dei vari quartieri, oltre agli incontri “da remoto” che sono già iniziati e proseguiranno con le varie associazioni di categoria».

Nell’impossibilità di organizzare incontri in presenza per un numero così elevato di utenti, dato che cinema e teatri dovranno rimanere chiusi almeno fino al 5 marzo, il Comune di Rosignano e Rea spa hanno dunque deciso di attendere l’evolversi della situazione, auspicando un miglioramento delle condizioni generali e un calo di contagi da Covid-19, per poter organizzare durante la stagione estiva incontri e iniziative all’aperto in cui fornire materiali e rispondere alle domande.

«In questo modo – concludono dall’Amministrazione comunale – gli operatori e i tecnici avranno tempo per organizzare al meglio i servizi e fornire ai cittadini di Rosignano Solvay, Castiglioncello e Vada tutte le informazioni necessarie per poter svolgere correttamente la raccolta differenziata con modalità “porta a porta”, come già avviene adesso nelle frazioni collinari. Nell’ambito di una campagna di comunicazione a 360 gradi, a breve i cittadini riceveranno anche una lettera informativa firmata dal sindaco di Rosignano Daniele Donati e del presidente di Rea spa Stefano Piccoli».