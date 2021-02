Riceviamo e pubblichiamo

Rossella Muroni: «La transizione ecologica ha bisogno di coraggio»

«La prima lacuna da colmare nel Recovery plan è l’assenza della biodiversità. Ma per fare la transizione ecologica servono più rinnovabili e il coraggio di affrontare i nodi che le stanno bloccando: burocrazia e conflitti». La parlamentare Leu ed ex presidente di Legambiente annuncia la fiducia al Governo Draghi

[18 Febbraio 2021]

Il momento difficile per il Paese e il richiamo alla responsabilità del Presidente Mattarella affidano a tutti il compito di contribuire ad affrontare le emergenze sanitaria, economica e sociale.

Nel discorso di Draghi al Parlamento c’è la possibilità per un esecutivo che faccia alcune scelte cruciali nei prossimi mesi. Non solo il campo europeo, ma la parità di genere: un fattore di giustizia sociale ma anche di crescita perché non c’è ripresa senza il contributo delle donne. Un fisco progressivo e trasformativo, che in nome della giustizia climatica ed ambientale applichi il principio del ‘chi più inquina più paga’.

La priorità alla scuola e alla transizione ecologica. Draghi ha usato parole che nessun altro premier aveva pronunciato sul mutamento climatico e sulla distruzione della biodiversità come fattore che ha facilitato la pandemia. Ecco perché la prima lacuna da colmare nel Recovery Plan è l’assenza della biodiversità. I fondi europei vanno usati per spingere su uno sviluppo innovativo, inclusivo e sostenibile, per un piano industriale verde attento ai territori e foriero di lavoro di qualità. Ma per fare la transizione ecologica servono più rinnovabili e il coraggio di affrontare i nodi che le stanno bloccando: burocrazia e conflitti. C’è bisogno di coraggio anche per tagliare i sussidi fossili.

Da parlamentare non farò mancare il mio contributo, né le critiche costruttive se necessario per rendere le azioni dell’esecutivo coerenti con le intenzioni. Spero che alla fine di questo percorso potremo dire davvero di aver lasciato una buona moneta, ma anche un Pianeta migliore. Buon lavoro Presidente.

di Rossella Muroni, vicepresidente della commissione Ambiente della Camera