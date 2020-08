Previsto un contratto full-time a tempo indeterminato

Scapigliato cerca un Responsabile ufficio gare e appalti per la “Fabbrica del futuro”

Le domande devono pervenire all’indirizzo selezioni@pec.scapigliato.it entro le ore 12:00 del giorno 15 settembre 2020

[25 Agosto 2020]

Scapigliato Srl, società di proprietà totalmente pubblica del Comune di Rosignano Marittimo, ha indetto una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di un Responsabile ufficio gare e appalti, con contratto full-time a tempo indeterminato.

Un’opportunità per vivere in prima persona e partecipare all’evoluzione del polo impiantistico di Scapigliato, che in questi anni entrerà nel vivo per farne la “Fabbrica del futuro”: il progetto che mira a superare la discarica e a risalire la gerarchia europea per la gestione e il recupero dei rifiuti, rendendo i cittadini del territorio partecipi dei benefici che può portare l’economia circolare. Un nuovo biodigestore in grado di trasformare i rifiuti organici in energia e compost, il primo Centro toscano per lo sviluppo dell’economia circolare, la Fabbrica dei materiali, l’Incubatore green per start-up attive nel settore dell’agricoltura e la piantumazione di qualcosa come 250mila alberi sono solo alcuni dei capisaldi che porteranno alla “Fabbrica del futuro”, permettendo di portare nuovi posti di lavoro e investimenti per circa 100 milioni di euro sul territorio.

Le domande di partecipazione alla selezione per Responsabile ufficio gare e appalti devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15 settembre 2020, attraverso il modello di domanda presente su www.scapigliato.it debitamente compilato. La procedura selettiva prevede la valutazione curriculare e una prova orale: la commissione giudicatrice attribuirà fino ad un massimo di punti 30 per la valutazione dei curricula – tra i requisiti di ammissione figurano una laurea magistrale in Giurisprudenza oppure in Economia, oltre ad esperienza professionale di almeno due anni nel settore amministrativo gare e appalti –, mentre il colloquio (massimo punteggio 30 punti) sarà di tipo sia attitudinale sia volto ad accertare la conoscenza tecnico-normativa del candidato.

La sede di lavoro del Responsabile della comunicazione aziendale sarà situata in una di quelle dove opera l’azienda, situate nei Comuni di Rosignano Marittimo e Cecina, mentre la posizione contrattuale offerta è quella prevista dal livello 6B del CCNL Utilitalia (che prevede una retribuzione lorda mensile pari a € 2.324,94).

Ogni comunicazione relativa alla selezione in oggetto e la graduatoria finale saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito www.scapigliato.it, nella sezione Società Trasparente, alla voce Avvisi di selezione, Selezioni in corso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale al 0586/032136, dal lunedì al venerdì, orario 09.00-13.00.