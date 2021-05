Servizi pubblici ed energia, sono Castelli e Re Rebaudengo i “manager dell’anno 2020”

I prestigiosi riconoscimenti ai presidenti di Utilitalia ed Elettricità futura sono arrivati oggi durante il workshop organizzato da Agici in collaborazione con Accenture

[5 Maggio 2021]

La giuria del “Premio manager delle utilities e delle infrastrutture”, presieduta da Andrea Gilardoni dell’Università Bocconi e composta da esponenti della rivista Management delle Utilities e delle Infrastrutture, ha emesso oggi il suo verdetto: in occasione del workshop M&A Utility “Il contributo delle Utility al rilancio delle piccole e medie imprese italiane”, organizzato da Agici in collaborazione con Accenture, sono stati assegnati i premi “Manager dell’anno 2020” a Michaela Castelli di Utilitalia e Agostino Re Rebaudengo di Elettricità futura rispettivamente per le categorie “Servizi pubblici locali” ed “Energia”.

Michaela Castelli, presidente di Utilitalia, è stata insignita “per la capacità di guidare le aziende associate verso la sostenibilità e l’innovazione in un contesto di eccezionale difficoltà”. Dal luglio del 2019 Castelli guida la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, che nei momenti più difficili dell’emergenza sanitaria hanno continuato a garantire, con continuità e qualità, servizi essenziali alla vita dei cittadini.

In questi mesi Utilitalia ha lavorato per favorire un approccio industriale ai servizi pubblici, per colmare il gap infrastrutturale fra le aree del Paese e per sostenere lo sviluppo tecnologico delle aziende. Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha raccolto e promosso i migliori progetti delle utilities con l’obiettivo di rendere le imprese associate un punto di riferimento per la ripartenza sostenibile del Paese.

Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, è stato invece premiato “per il notevole contributo allo sviluppo del settore elettrico in una prospettiva di crescita industriale e di tutela dell’ambiente”. Da oltre 25 anni, Agostino Re Rebaudengo è impegnato nella promozione di una cultura d’impresa che coniuga lo sviluppo industriale e la tutela dell’ambiente, contribuendo alla transizione energetica dell’Italia anche attraverso la diffusione della cultura della sostenibilità e dell’educazione ambientale dei più giovani. Agostino Re Rebaudengo è stato alla guida del sistema associazionistico delle energie rinnovabili dal 2011, ricoprendo il ruolo di Presidente di assoRinnovabili. La nomina a Presidente di Elettricità Futura nel 2020 segna un continuum nell’impegno per la transizione ecologica del settore elettrico.