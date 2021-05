Servizi pubblici, quali sono le performance economiche delle aziende toscane?

Il rapporto annuale redatto dalla Fondazione Utilitatis per Cispel Toscana verrà presentato online il 26 maggio

[19 Maggio 2021]

Le aziende toscane attive nel comparto dei servizi pubblici – come acqua, rifiuti, energia, trasporti – hanno dimostrato grande resilienza nell’anno della pandemia, restando in prima fila nell’erogazione dei servizi anche durante i momenti più duri della crisi sanitaria per non lasciare sguarniti i territori di servizi giustamente definiti essenziali. Ma con quali ricadute, sotto il profilo economico?

L’occasione per una visione d’insieme arriverà mercoledì 26 maggio alle 10, quando sarà presentato online (in un webinar gratuito su Zoom) il rapporto annuale Le performance economico-finanziarie delle associate a Confservizi Cispel Toscana, redatto per Confservizi Cispel Toscana dalla Fondazione Utilitatis e incentrato proprio sull’analisi dei bilanci e delle performance economiche delle aziende toscane di servizio pubblico locale.

Si tratta di un mondo tanto vasto quanto cruciale per lo sviluppo sostenibile del territorio: come emerge dati Cispel, nei soli settori più rappresentativi dei servizi pubblici locali (servizio idrico, gestione rifiuti, distribuzione di gas e illuminazione, trasporto pubblico locale e parcheggi, edilizia residenziale pubblica e farmacie) le aziende toscane fatturano oltre 3 miliardi di euro, occupano circa 18mila addetti, investono 530 milioni di euro all’anno (dati 2018). Se si considerano anche i settori della vendita di energia, telefonia, ristorazione collettiva, servizi culturali, gestione del patrimonio, servizi fieristici, cimiteriali, senza considerare aeroporti, porti ed interporti si arriva ad un fatturato di 4,1 miliardi di euro, circa 20mila addetti e investimenti per 616 milioni di euro.

Per esplorare i dati aggiornati del comparto, l’appuntamento come già accennato è il 26 maggio alle 10. La presentazione del rapporto annuale sarà a cura di Francesca Mazzarella (direttrice Fondazione Utilitatis), con gli interventi di Donato Berardi (direttore Ref ricerche) e Andrea Guerrini (componente collegio Arera), mentre il webinar sarà introdotto dal presidente di Confservizi Cispel Toscana, Alfredo De Girolamo.

