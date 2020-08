Sienambiente taglia gli imballaggi monouso: via 20mila bottiglie e 30mila bicchieri di plastica

La scorsa estate l'azienda, che svolge un ruolo determinante nella gestione rifiuti sul territorio, ha adottato una politica di riduzione che sta iniziando a dare concreti risultati

[20 Agosto 2020]

Oltre a svolgere un ruolo fondamentale nella filiera del riciclo attraverso i propri impianti e in linea con le direttive Ue, Sienambiente ha voluto dare un ulteriore segnale a favore della sostenibilità dei consumi promuovendo buone pratiche tra dipendenti, management e ospiti degli uffici: nell’estate 2019 Sienambiente ha adottato, nella sede della Casa dell’Ambiente, una politica di riduzione degli imballaggi monouso che sta iniziando a dare concreti risultati.

In un anno l’azienda conta ventimila bottiglie e oltre trentamila bicchieri usa e getta evitati: in 12 mesi, grazie all’utilizzo di borracce fornite a tutto il personale e ai contenitori compostabili per il caffè, è stato possibile limitare in modo drastico la plastica monouso favorendo un cambiamento nelle abitudini anche durante l’orario di lavoro.

«Senza demonizzare un materiale come la plastica, utilissimo e insostituibile in molti ambiti delle attività dell’uomo – sottolineano da Sienambiente – la strategia virtuosa ha preso avvio dall’eliminazione dei contenitori in PET (polietilene tereftalato), le classiche bottiglie di acqua minerale. Per farlo, è stato installato un erogatore di acqua allacciato direttamente alla rete idrica pubblica messo a disposizione per dipendenti e visitatori. Nei distributori automatici del caffè, inoltre, sono stati inseriti bicchieri e palette compostabili mentre nei distributori di snack è stata limitata la vendita di prodotti con imballaggio eccessivo (merendine, biscotti, succhi di frutta confezionati). Eliminate anche le cialde in alluminio del caffè sostituite con quelle compostabili al 100%. Con la stessa strategia, tutti i materiali di cancelleria sono stati gradualmente sostituiti con prodotti ecologici dotati di certificazione ambientale».